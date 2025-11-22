　
地方 地方焦點

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

▲紅崴觀光工廠半程馬拉松嘉年華登場，逾千名跑者齊聚安南區開跑，黃偉哲到場為跑者加油，肯定活動結合觀光與運動的創新模式。（記者林東良翻攝，下同）

▲紅崴觀光工廠半程馬拉松嘉年華登場，逾千名跑者齊聚安南區開跑，黃偉哲到場為跑者加油，肯定活動結合觀光與運動的創新模式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025第三屆「紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」，22日在安南區盛大登場，現場超過千名跑者整裝待發，從一大早就熱力爆棚，市長黃偉哲特別到場為選手加油，向所有跑者、工作團隊及在地合作夥伴致意，並祝福賽事順利。

黃偉哲市長表示，紅崴以觀光工廠為基地，將運動、觀光與產業串接，是地方創生的重要示範，讓台南不只越跑越健康，也越跑越有活力。

▲紅崴觀光工廠半程馬拉松嘉年華登場，逾千名跑者齊聚安南區開跑，黃偉哲到場為跑者加油，肯定活動結合觀光與運動的創新模式。（記者林東良翻攝，下同）

本屆賽事規劃 5 公里、10 公里與 21 公里三組路線，從親子同樂到專業挑戰一應俱全。現場還結合觀光工廠導覽、國際美食市集、草地音樂會、頌缽放鬆體驗、馬戲表演與多項闖關活動，讓參賽者不只來跑步，更能玩到停不下來。YOYO 家族的香蕉哥哥與蔓越莓姐姐也現身帶動唱，整個場地像開派對般熱鬧。

▲紅崴觀光工廠半程馬拉松嘉年華登場，逾千名跑者齊聚安南區開跑，黃偉哲到場為跑者加油，肯定活動結合觀光與運動的創新模式。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，觀光工廠是推動產業升級與觀光發展的重要基地，不僅連結在地產業鏈，也讓民眾有機會更輕鬆地認識台南的製造能量與生活文化。近年市府積極輔導觀光工廠提升服務品質，導入智慧導覽、親子友善設施與多元體驗，讓產業能「做好產品、說好故事、帶動體驗」，並持續拓展城市觀光亮點。

市府也鼓勵民眾多支援在地觀光工廠與相關活動，體會台南滿滿的在地能量與產業魅力。

11/20 全台詐欺最新數據

