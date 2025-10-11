　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

▲▼ 2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！ 。（圖 / 新北市政府）

圖、文／汐止區公所提供

2025夢想嘉年華於今（11）日在新北市汐止區盛大登場！今年以「變．CHANGE」為主題，由新北市汐止區公所與夢想社區文教發展基金會聯合主辦，延續往年熱情。

活動由新北市市長侯友宜、夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明及多位貴賓共同鳴笛啟動，揭開遊行序幕。由汐止區區長林慶豐與蔡聰明董事長領軍的大型主題花車與來自國內外共40組藝術團體，沿著汐止區忠孝東路遊行，為市民帶來豐富精采的視覺與聽覺饗宴。

▲▼ 2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！ 。（圖 / 新北市政府）

今年不僅有穿著繽紛華麗的森巴女郎，高達6公尺的巨型花車，更是吸睛焦點，兩手各持一端的天平，代表性別間的平等與平衡，彩虹元素交織，象徵多元性別及尊重差異，每一種顏色都有著獨特的價值。其中最引人注目的是「汐止區公所隊」，特別以象徵多元性別的六色彩虹為設計主題，藉由活潑豐富的配色，男性也可以穿裙子的打扮，展現性別平等的理念。

▲▼ 2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！ 。（圖 / 新北市政府）

林慶豐區長表示，今年嘉年華特別呼應聯合國於2012年訂10月11日訂為「國際女孩日」，鼓勵不管男性或女性都可以勇敢展現自我、追求夢想，期盼各國重視性別平等、家事平權等概念，每一個性別都需被平等對待。也特別感謝汐止警分局協助實施交通管制，並請民眾配合員警和義交指揮、管制及引導；另呼籲民眾多多利用搭乘大眾運輸工具，以降低交通衝擊，讓活動能夠順利進行。

▲▼ 2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！ 。（圖 / 新北市政府）

夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明表示，嘉年華不只是表演活動，更是一種對生命的禮讚。透過這場節慶，參與者學會欣賞自我，也讓汐止成為推動多元藝術與文化發展的城市。
除了遊行盛會，現場還設有觀眾票選活動與豐富摸彩，參與者有機會帶回55吋4K電視、iPad、掃地機器人、拍立得相機、智慧手錶等超值好禮！

晚會於汐止區公所前廣場熱鬧接續登場，由崁頂社區帶來原住民組曲揭開序幕，崇義高中特別設計的「棒球舞」創意演出緊接登場，現場氣氛逐步升溫。而壓軸登場的森巴鼓演奏更是熱力四射，鼓聲震天，帶動觀眾跟隨節奏舞動身體，現場洋溢著歡樂、自由與充滿生命力的嘉年華精神。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6台女同時熱戀「凱威」　慘被騙走6000萬！
快訊／國慶連假雲林「送肉粽」！路線曝光
快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕聲押
意外登入李玟帳號！「私訊惹網淚崩」
宋嘉翔開轟再敲再見安！　猿保生機
國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！居酒屋闆娘心痛：你們忍心嗎？

國慶連假要沒了！公路局預估收假「地雷路段」一次看

2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻：第一次看到被罵

最後一波北返車潮「國道11處易塞路段」　國5北上要花7倍時間

馬太鞍溪橋便道通車　縣道193線取消時段管制規定

想娶正妹女友！太愛貓「1年消費驚呆他」　全場搖頭：放生吧　

高溫下周末後退散「迎明顯降溫」　又有熱帶擾動發展

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！居酒屋闆娘心痛：你們忍心嗎？

國慶連假要沒了！公路局預估收假「地雷路段」一次看

2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻：第一次看到被罵

最後一波北返車潮「國道11處易塞路段」　國5北上要花7倍時間

馬太鞍溪橋便道通車　縣道193線取消時段管制規定

想娶正妹女友！太愛貓「1年消費驚呆他」　全場搖頭：放生吧　

高溫下周末後退散「迎明顯降溫」　又有熱帶擾動發展

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」　教你不挨餓也能越吃越瘦

直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

直擊／沒準備好就開唱！在真氣到走人　FTISLAND李洪基求饒：我錯了

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

快搶！連假1800份購物金限時快閃

年輕人超愛「襪＋拖鞋」！爆紅穿法被酸　網揭真相：大咖超愛

川普對中加收100%關稅　網喊：台積電買起來

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

更多熱門

相關新聞

新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市在災害發生當日，即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援救援。市長侯友宜指出，截至10月9日止，新北市已累計投入超過1,000人次支援，展現「同島一命」的堅定精神與迅速應變能力。

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

關鍵字：

新北市汐止區嘉年華夢想社區表演

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

開出140億解約金？新壽董事長回應了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面