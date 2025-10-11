2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

圖、文／汐止區公所提供

2025夢想嘉年華於今（11）日在新北市汐止區盛大登場！今年以「變．CHANGE」為主題，由新北市汐止區公所與夢想社區文教發展基金會聯合主辦，延續往年熱情。



活動由新北市市長侯友宜、夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明及多位貴賓共同鳴笛啟動，揭開遊行序幕。由汐止區區長林慶豐與蔡聰明董事長領軍的大型主題花車與來自國內外共40組藝術團體，沿著汐止區忠孝東路遊行，為市民帶來豐富精采的視覺與聽覺饗宴。

今年不僅有穿著繽紛華麗的森巴女郎，高達6公尺的巨型花車，更是吸睛焦點，兩手各持一端的天平，代表性別間的平等與平衡，彩虹元素交織，象徵多元性別及尊重差異，每一種顏色都有著獨特的價值。其中最引人注目的是「汐止區公所隊」，特別以象徵多元性別的六色彩虹為設計主題，藉由活潑豐富的配色，男性也可以穿裙子的打扮，展現性別平等的理念。





林慶豐區長表示，今年嘉年華特別呼應聯合國於2012年訂10月11日訂為「國際女孩日」，鼓勵不管男性或女性都可以勇敢展現自我、追求夢想，期盼各國重視性別平等、家事平權等概念，每一個性別都需被平等對待。也特別感謝汐止警分局協助實施交通管制，並請民眾配合員警和義交指揮、管制及引導；另呼籲民眾多多利用搭乘大眾運輸工具，以降低交通衝擊，讓活動能夠順利進行。





夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明表示，嘉年華不只是表演活動，更是一種對生命的禮讚。透過這場節慶，參與者學會欣賞自我，也讓汐止成為推動多元藝術與文化發展的城市。

除了遊行盛會，現場還設有觀眾票選活動與豐富摸彩，參與者有機會帶回55吋4K電視、iPad、掃地機器人、拍立得相機、智慧手錶等超值好禮！



晚會於汐止區公所前廣場熱鬧接續登場，由崁頂社區帶來原住民組曲揭開序幕，崇義高中特別設計的「棒球舞」創意演出緊接登場，現場氣氛逐步升溫。而壓軸登場的森巴鼓演奏更是熱力四射，鼓聲震天，帶動觀眾跟隨節奏舞動身體，現場洋溢著歡樂、自由與充滿生命力的嘉年華精神。