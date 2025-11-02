　
地方 地方焦點

千人晨光開跑！　全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

▲「全興2025山上路跑」今晨在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者迎著微風出發。（記者林東良翻攝，下同）

▲「全興2025山上路跑」今晨在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者迎著微風出發。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎著初冬微風，「全興2025山上路跑」2日上午在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者熱情參與，在音樂與加油聲中鳴槍出發，這場結合運動、自然與美食的賽事，被跑友笑稱是「台南最香的路跑」，沿途綠意盎然、香氣四溢，成為最輕鬆的親子活動。

▲「全興2025山上路跑」今晨在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者迎著微風出發。（記者林東良翻攝，下同）

全興資源公司總經理李英桐指出，本次賽事分為15公里運動組與5公里親子組兩類。運動組路線橫越山上、大內、善化等區，不僅考驗耐力，也融入在地風味。沿途共設有五座「特色美食補給站」，包括善化新萬香的古早味排骨酥與蝦捲、大內黑殿Oden的大腸香腸、山上國正食堂的八寶丸與花枝排、大內怡東農場的水晶雞等在地特產，讓人「邊跑邊聞香」。

親子組則以輕鬆路線為主，沿途安排兩站美食與一站一般補給，不少家長推著嬰兒車、牽著孩子同跑，終點處孩子們拿到完賽獎牌時的笑容，成為最溫馨的畫面。現場並有山上國小、九份子國中小學生表演助陣，熱鬧滾滾。

▲「全興2025山上路跑」今晨在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者迎著微風出發。（記者林東良翻攝，下同）

李英桐表示，活動初衷是「讓大家因跑步愛上運動，也愛上土地」，希望透過友善賽道與在地食材，讓運動更貼近生活。同時為推廣環保理念，全興公司特別贈送由年輕設計師魏麷諭設計的限定環保袋，造型可愛又實用，成為最受歡迎的完賽紀念品。

▲「全興2025山上路跑」今晨在山上花園水道博物館開跑，超過兩千名跑者迎著微風出發。（記者林東良翻攝，下同）

在立委郭國文及山上區地方人士鳴槍後，跑者魚貫出發，現場掌聲與音樂此起彼落。李英桐也宣佈，未來每年11月的第一個星期日，將固定舉辦「全興山上路跑」，希望活動成為山區年度盛事，讓更多人用腳步丈量風景、用味蕾記住台南的溫度。

千人晨光開跑！　全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

