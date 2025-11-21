農好生活節結合「花蓮三好」登場！　打造最Chill農村嘉年華

▲「第五屆農好生活節」11月 22、23 日，本週六、日在知卡宣綠森林親水公園舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將於114年11月 22、23 日，本週六、日在知卡宣綠森林親水公園舉辦「第五屆農好生活節」。今年以 「果然好生活」 為主題，結合「花蓮軸帶」、「花蓮好釀」、「花蓮儂好」三大主軸全新升級，透過展覽、味覺體驗、市集互動與農遊行程，呈現花蓮從山到海、從土地到餐桌的生活風景，打造年度最 Chill 的農村嘉年華。活動自上午 10 時至下午 6 時，兩日都有豐富內容與限量好禮，誠摯邀請民眾一同參與。

縣長徐榛蔚表示，今年特別規劃 五大亮點任務 邀請大小朋友一起體驗，包括蔬果造型打卡、花蓮好釀料理小教室、花蓮好釀風味展問答、舞台趣味挑戰，以及農遊軸帶闖關等活動。現場同步推出縣府加碼好康，完成指定任務即可領取 200 元市集券，每日三個時段限量兌換，前 30 名再加贈限定毛巾，讓民眾一路玩、一路拿好禮。

▲現場配置圖。

農業處處長陳淑雯說明，本屆活動規模再次提升，匯集超過 50 個在地特色攤位 展售。為支持在地小農與農產品牌，活動兩日推出限量消費券回饋，民眾可用 200 元現金換購 250 元市集折價券，每日限量 300 份。現場也安排消費集點活動，滿 50 元即可集 1 點，累積指定點數即可兌換扭蛋或戳戳樂，把精美小物帶回家。

▲活動攻略。

每日限量 100 份的「儂好餐盒」更是不容錯過，由晶宴會館行政主廚蔡岳甫、上海鄉村行政主廚丁世偉共同研發，以「花蓮好釀」產品搭配當季地方物產，體現「吃當地、食當季，支持友善永續」的理念，成為今年最受期待的必吃亮點。兩日期間也規劃 10 場農事體驗活動，讓民眾以行動走入農村、透過實作認識農業與土地的多元樣貌。

縣長徐榛蔚說，花蓮擁有獨特自然環境與深厚農業文化，本次活動以寓教於樂的方式，帶領民眾透過輕鬆闖關認識友善農法、花蓮農遊好去處、支持在地產業，也讓更多人看見農村的真實價值與美好。花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾一起走進農村、感受土地、體驗「果然好生活」，共享花蓮獨有的風土故事與永續生活魅力。

