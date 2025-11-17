陳其邁餵安芝儇鹹酥雞「突撤回餵食」！塞自己嘴裡　調皮畫面曝

▲陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞，突然撤回餵食。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



記者柯振中／綜合報導

2025高雄鹹酥雞嘉年華15日在高雄大遠百追夢廣場舉行，除了市長陳其邁共襄盛舉以外，「最強外掛」安芝儇、阿辰師等人也有參與活動。值得一提的是，陳其邁與安芝儇在台上互動時，先是假裝要投餵對方，接著又「撤回了一個餵食」，直接把食物塞進嘴裡，逗趣又調皮的動作讓現場民眾笑了出來。

2025高雄鹹酥雞嘉年華第一天就吸引超過5萬人到場，陳其邁在臉書上分享活動，並且說明到場來賓，包含安芝儇、阿辰師等人。活動中不但用大崗山龍眼蜂蜜調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，還跟鹹酥雞結合，呈現出台法風味創意交融，以及國民美食鹹酥雞百搭、多變的魅力。

值得一提的是，在舞台上互動的過程中，有陳其邁、安芝儇互相餵食的環節，當安芝儇餵食陳其邁時，現場響起了熱烈的掌聲。而輪到陳其邁餵食安芝儇時，他的叉子伸到一半卻突然撤回，直接放進自己的嘴裡，讓現場瞬間傳出「欸欸欸欸欸」的聲音，氣氛相當歡樂。

直到第二次的時候，陳其邁才沒有耍調皮，將鹹酥雞餵入安芝儇的口中。而安芝儇吃完以後，也立即比出2根大拇指，並且用中文說出「好吃」，以及「馬西搜唷」（韓文「맛있어요」，好吃的意思）。