　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞「突撤回餵食」！塞自己嘴裡　調皮畫面曝

▲▼陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞，突然撤回餵食。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

▲陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞，突然撤回餵食。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

記者柯振中／綜合報導

2025高雄鹹酥雞嘉年華15日在高雄大遠百追夢廣場舉行，除了市長陳其邁共襄盛舉以外，「最強外掛」安芝儇、阿辰師等人也有參與活動。值得一提的是，陳其邁與安芝儇在台上互動時，先是假裝要投餵對方，接著又「撤回了一個餵食」，直接把食物塞進嘴裡，逗趣又調皮的動作讓現場民眾笑了出來。

2025高雄鹹酥雞嘉年華第一天就吸引超過5萬人到場，陳其邁在臉書上分享活動，並且說明到場來賓，包含安芝儇、阿辰師等人。活動中不但用大崗山龍眼蜂蜜調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，還跟鹹酥雞結合，呈現出台法風味創意交融，以及國民美食鹹酥雞百搭、多變的魅力。

▼陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞，突然撤回餵食。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

▲▼陳其邁餵安芝儇吃鹹酥雞，突然撤回餵食。（圖／翻攝臉書／陳其邁）

值得一提的是，在舞台上互動的過程中，有陳其邁、安芝儇互相餵食的環節，當安芝儇餵食陳其邁時，現場響起了熱烈的掌聲。而輪到陳其邁餵食安芝儇時，他的叉子伸到一半卻突然撤回，直接放進自己的嘴裡，讓現場瞬間傳出「欸欸欸欸欸」的聲音，氣氛相當歡樂。

直到第二次的時候，陳其邁才沒有耍調皮，將鹹酥雞餵入安芝儇的口中。而安芝儇吃完以後，也立即比出2根大拇指，並且用中文說出「好吃」，以及「馬西搜唷」（韓文「맛있어요」，好吃的意思）。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷空氣「5支觸鬚」！　北台灣最冷時刻出爐
16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園南門市場大火　災損區域拆除

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞「突撤回餵食」！塞自己嘴裡　調皮畫面曝

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造友善多元世界桃園

敏盛醫療體系50週年　響應ESG永續行動淨灘護海洋

推動善念文化　桃園市好人好事代表「八德獎」表揚

東益成商號67週年慶feat.埔里社廳150年　大埔城故事館今開啟營運

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

新北山佳河濱公園設施大升級　棒壘球場、遙控賽車場全新啟用

新北攜手政大推動路殺防治　10處生態廊道串聯友善棲地

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標　田徑3項目4選手破大會紀錄

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

桃園南門市場大火　災損區域拆除

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞「突撤回餵食」！塞自己嘴裡　調皮畫面曝

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造友善多元世界桃園

敏盛醫療體系50週年　響應ESG永續行動淨灘護海洋

推動善念文化　桃園市好人好事代表「八德獎」表揚

東益成商號67週年慶feat.埔里社廳150年　大埔城故事館今開啟營運

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

新北山佳河濱公園設施大升級　棒壘球場、遙控賽車場全新啟用

新北攜手政大推動路殺防治　10處生態廊道串聯友善棲地

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標　田徑3項目4選手破大會紀錄

桃園南門市場大火　災損區域拆除

謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換「全黑畫面」...兩派網戰翻

高市內閣民調「支持率達69%」　高物價對策44%受訪者肯定

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞「突撤回餵食」！塞自己嘴裡　調皮畫面曝

電競元年！台灣選手奪《聯盟戰棋》世界冠軍、456萬獎金

異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

親子旅遊新選擇！帶孩子輕鬆玩轉新南威爾士州

深度旅遊推薦：在新南威爾士州　用腳步讀懂一座城市的靈魂

探索新南威爾士州！從世界地標到海岸藝術、藍色山脈與海豚之都一次看

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

地方熱門新聞

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

即／國道車禍　鬼切撞上2人送醫

桃園新住民暨多元文化故鄉季　打造世界桃園

桃園市好人好事代表　「八德獎」表揚　

敏盛醫療體系50週年　響應ESG淨灘護海洋

東益成商號67週年慶推出大埔城故事館邀民懷舊

花蓮縣運市代表隊暫居冠　84面獎牌勇奪37金

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

奇美國際研討會搬進博物館守護健康台灣

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材強化救災能量打造韌性家園

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

南投首辦縣長盃全國健美賽

120顱顏家庭齊聚台南！20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

更多熱門

相關新聞

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路口，也就是楠梓國小的後門口，今（16）日傍晚5時許發生驚險車禍！一名73歲陳姓男子駕駛自小客車，在下橋欲右轉清豐二路360巷時，先與一輛直行機車發生擦撞，汽車疑似失控繼續往前衝，直接撞進待轉區，當場波及8台機車，現場一片混亂，整個撞擊過程3秒鐘，卻釀成9傷。

訓練比特犬試試有多兇　無良主人放任無差別攻擊

訓練比特犬試試有多兇　無良主人放任無差別攻擊

即／大原木變索命符　吊車翻覆當場壓死一人

即／大原木變索命符　吊車翻覆當場壓死一人

即／轎車衝撞「待轉區」！7機被撞飛8傷送醫

即／轎車衝撞「待轉區」！7機被撞飛8傷送醫

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士「頭著地」ICU搶命

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士「頭著地」ICU搶命

關鍵字：

高雄鹹酥雞嘉年華陳其邁安芝儇

讀者迴響

熱門新聞

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

iPhone 17 Pro宇宙橙　濕紙巾一擦大掉漆

大馬變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！

34歲男車禍後突昏迷亡　院方說明了

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

更多

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面