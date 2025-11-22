嗆澤倫斯基「沒有籌碼」逼讓步　川普：不喜歡就繼續戰爭

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期連番強壓烏克蘭，公開點名基輔必須盡快接受華府主導的28點和平方案。他不僅設定一週期限，更直言澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有牌可以打，「總有一天，他得接受一些他一直不願意接受的東西。」

根據《路透社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）受訪時表示，冬天逼近、戰線傷亡飆升，再加上烏克蘭多座能源設施遭到密集攻擊，所有跡象都說明戰爭必須趕快結束。

川普說，「我們已經有一份計畫。現在發生的事情真的很可怕。我們有一條通往和平的方法──或者至少我們認為有。」川普接著說，「他（澤倫斯基）最後必須喜歡這份計畫，如果不喜歡……那他們大概就只能繼續打下去吧。」

被問到澤倫斯基此說法時，川普回憶起兩人在今年2月於橢圓形辦公室會面的場景，說他當時就告訴澤倫斯基，烏克蘭「沒有足夠的籌碼」讓戰爭完全照他的條件終結，「總有一天，他得接受一些他一直不願意接受的事情。」

川普表示，「我認為他（澤倫斯基）一年前、甚至兩年前就應該達成協議。最好的協議其實是戰爭根本不該開始。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），過去始終拒絕在領土與安全問題上讓步，他21日表示，這份美國方案可以作為為期近四年的戰爭的最終解方。

澤倫斯基曾多次批評這份和平計畫等同於投降，他在向全國發表的談話中呼籲團結，並強調自己不會背叛烏克蘭，「現在，烏克蘭面臨一個非常艱難的選擇——要嘛失去尊嚴，要嘛冒著失去重要夥伴的風險。」

澤倫斯基強調，「我會24小時不間斷努力，確保至少有兩項原則不能被忽視──烏克蘭人的尊嚴，以及自由。」

