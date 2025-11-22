川普要求烏克蘭感恩節前同意和平計畫　認為很恰當

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日敦促烏克蘭在感恩節前接受一項和平計畫，該方案被外界認為更偏向俄羅斯利益。此舉引發烏克蘭與歐洲盟友緊急討論，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，雖面臨壓力，烏克蘭絕不放棄尊嚴。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，白宮正向烏克蘭施壓，要求其在下週四，也就是感恩節前，批准這項28點計畫，否則可能削減對烏克蘭的戰爭援助。川普在接受福斯新聞電台（Fox News Radio）訪問時，雖承認期限可能延後，但仍稱感恩節前達成協議是「合理的目標」，並期待烏克蘭作出決定。

這項和平計畫要求烏克蘭割讓東部頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並限制軍隊規模至60萬人以下。此外，部分歐洲戰鬥機將部署在波蘭，但北約部隊不會進入烏克蘭境內。這些條件與俄方先前提出的要求吻合，卻明顯違背烏克蘭的核心立場。川普在訪談中甚至預言，烏克蘭未失去的部分領土「很快也會失去」。

面對來自美方的壓力，澤倫斯基坦言，烏克蘭正處於艱難時刻，需在捍衛國家尊嚴與維持美國合作間做出抉擇。但他強調，烏克蘭不會為利益背叛自己的原則，並承諾將冷靜與盟友溝通，尋求更合理的替代方案。同時，他警告俄羅斯不應利用烏克蘭拒絕該計畫的機會，宣揚不實言論。