美國以情報、武器施壓烏克蘭　逼澤倫斯基「下週四前」簽協議

▲烏克蘭總統澤倫斯基造訪赫爾松時唱國歌。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普主導的「28點俄烏和平計畫」正在強力推進，《路透社》引述多名知情人士爆料指出，華府為了逼烏克蘭點頭，竟以「削減情資共享與武器供應」作為施壓手段，希望基輔能在下週四（11月27日）前簽下協議框架。

《路透社》報導指出，這波來自華府的壓力，是烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭在任何和平討論中遇到的最大一次。知情人士透露，美國明確表達想要「停止戰爭」，但代價要由烏克蘭承擔。

川普政府提出的「28點和平方案」內容具爭議，因為其中一部分直接呼應俄羅斯在戰事中的核心要求，包括要求烏克蘭讓出更多領土、縮減軍隊規模，並在未來被排除在北約（NATO）之外。

報導提到，美國由多名高階軍事將領組成的代表團已於20日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面討論和平道路。

同行的美國駐烏大使與美軍公共事務主管形容會談相當成功，並強調華府希望雙方能以「非常緊迫的時間表」完成文件簽署。知情人士強調，美國要求的不只是討論，而是要烏克蘭「簽下框架」。

對烏方而言，這項計畫代表的是重大壓力，也象徵華府在俄烏戰事中的策略調整，是否接受，基輔恐怕沒有太多選項。

►川普版「烏俄和平28點方案」內容曝光 澤倫斯基：願談但有紅線