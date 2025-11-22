路透：川普「金色穹頂」進度大延宕　250億美元預算沒規劃

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普提出的「金色穹頂」飛彈防禦系統進展不如預期，主要因政府停擺及250億美元預算缺乏明確的支出規劃。這項原定於2028年前完成的計畫，旨在全面防禦美國本土，但目前因多重因素陷入僵局。

根據《路透》報導，政府停擺導致關鍵人力的招聘受阻，部分負責審核與簽署合約的官員也被調離崗位。同時，今夏撥款的巨額預算至今尚未轉化為具體的支出方案，延誤已影響川普的原定時程。國防部表示，相關計畫需等到12月才能提交國會，這意味合約可能無法在年底前發出，進一步推升成本。

此外，計畫的核心架構仍在修改中。負責此項目的是四星上將Michael Guetlein，目前正審查上月提交的實施藍圖。五角大廈雖表示架構已初步確立，但細節尚未敲定，導致整個計畫的實施進展受阻。業界擔心，若計畫繼續拖延，預算需求恐大幅增加，實現全面防禦的目標可能需花費高達數千億美元。

值得注意的是，潛在承包商對計畫的開發成本持觀望態度，尤其是太空攔截器網路部分。相關企業需自行負擔昂貴的前期研究成本，但聯邦政府提供的獎金僅限於完成測試後才能獲得。早期預警系統的整合工作則有進展，該系統可協助偵測與攔截敵方飛彈，為金色穹頂提供重要支持。