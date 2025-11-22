普丁：美方案可為和平奠基　警告若烏拒絕將擴大攻勢

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天首度承認，莫斯科已收到美國提出的和平計畫，並表示這項方案可能成為烏克蘭和平協議的基礎。他同時警告，若烏方拒絕接受，俄羅斯可能進一步擴大領土控制。

根據法新社報導，普丁提到美國提出的28點方案，並對此表達肯定。他認為這項計畫為未來的和平談判提供了潛在方向，並指出其中包含了俄方的多項重要訴求。然而，這項提案在烏克蘭及歐洲部分地區引發了不安與質疑，成為國際間熱烈討論的焦點。

普丁進一步警告，假如烏克蘭拒絕接受美國的提案，俄軍可能會採取更多行動。他提到，俄軍近期在烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk）的進展可能會成為其他前線地區的戰略模板，暗示俄方將持續加大軍事壓力。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則公開表達對美國總統川普（Donald Trump）努力促成和平的尊重。他在社群媒體上透露，曾與美國副總統范斯（JD Vance）及陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）進行長達近一小時的通話，並重申烏克蘭珍視美方致力於終結戰爭的意志。