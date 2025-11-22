美擬准輝達H200晶片輸中　鷹派警告「國安風險大增」

▲川普政府正評估是否開放輝達向中國出售H200人工智慧（AI）晶片。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中關係在川普（Donald Trump）與習近平上月於釜山達成貿易與科技戰休兵後逐漸回暖，如今再傳出敏感動向。有多名知情人士透露，川普政府正評估是否開放輝達（Nvidia）向中國出售H200人工智慧（AI）晶片，象徵美國在高階科技輸出上可能出現新的政策調整。

根據《路透社》報導，負責美國出口管制的商務部正在重新檢視禁止相關晶片銷往中國的規定。內情人士指出，這項評估尚未定案，「隨時可能有變化」。白宮官員對此不願評論，但再次強調政府會確保美國科技領導地位不受威脅，也會維持國安優先。

輝達並未正面回應審查細節，但坦言現行規範讓公司無法在中國推出具競爭力的AI資料中心晶片，導致龐大的市場被其他快速崛起的國際對手瓜分。

消息一出，立即引發華府強硬派關注。多名鷹派人士擔憂，若美國放行性能更強大的AI晶片，恐讓北京得以加速強化軍事能力。他們提醒，這正是拜登政府（Joe Biden）先前為何限制AI晶片輸中的原因。

H200晶片於兩年前發表，相較前一代H100，擁有更大的高頻寬記憶體（high-bandwidth memory），運算速度明顯提升。外界估計，它的效能約為目前唯一能合法出口中國的輝達H20晶片的兩倍，這也是川普政府今年稍早撤銷短暫禁令後重新允許的產品。

值得注意的是，就在本週稍早，輝達執行長黃仁勳受邀至白宮，與前來訪問的沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）同場出席。川普曾公開形容黃仁勳是個「很棒的人（great guy）」，也讓外界更加關注美方是否會在晶片輸中政策上進一步放軟。

另一方面，商務部本週也宣布，已批准相當於最多7萬顆輝達下一代AI晶片Blackwell的出貨量，將提供給沙烏地阿拉伯的Humain公司以及阿拉伯聯合大公國的G42，凸顯美國對中東AI布局持續加速。