川普版「烏俄和平28點方案］內容曝光　澤倫斯基：願談但有紅線

▲烏克蘭總統澤倫斯基強調，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，願意在其基礎上進一步討論。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普提出的「烏俄和平28點方案」全內容首度曝光，美國正以相當緊迫的時程，敦促烏克蘭在短時間內與俄羅斯達成協議。據了解，方案中多項條件涉及領土退讓、軍力限制，甚至明訂永不加入北約；儘管如此，烏克蘭總統澤倫斯基仍強調，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，願意在其基礎上進一步討論。

根據Axios報導，這份文件由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）主導撰寫，國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參與建議。

該文件要求烏克蘭在東部讓渡更多土地、限制武裝部隊規模，並在憲法中寫下永不加入北約。美國一名高層官員坦言，這份方案對烏克蘭不容易接受，但美方認為戰爭若不盡快結束，基輔恐怕還會失去更多領土。

▲俄羅斯總統普丁目前尚未公開表態支持協議。（圖／路透）



值得注意的是，魏科夫在起草過程中也與俄方代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）接觸。德米崔耶夫向Axios表示，這是少數讓俄方覺得「立場真的被聽見」的提案，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）目前尚未公開表態支持。

白宮官員強調，美國提出的並非最終協議，而是一份「具有彈性的文件」，內容可隨對話調整。有美方人士向Axios表示，烏克蘭在談判過程中對部分條目態度正面，也成功納入一些自身立場。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）形容，這份28點方案更像是美國對戰後局勢的願景，尚未定案。他重申，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，但願意在其基礎上進一步討論，讓計畫真正具備價值，並透露，願與川普及其團隊直接談判，傳達烏克蘭方面的完整意見。

川普版「28點和平方案」內容



1.烏克蘭的主權將獲得確認。

2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲將達成一份全面的互不侵略協議。過去30年的所有曖昧爭議都將視為已解決。

3.預期俄羅斯不會再入侵鄰國，北約（NATO）也不再擴張。

4.俄羅斯與北約將在美國調停下展開對話，處理所有安全議題，為降溫、全球安全與未來合作及經濟發展創造條件。

5.烏克蘭將取得可靠的安全保障。美國官員向Axios表示，這包括明確的美國安全保證，是首次在談判中正式提出。

6.烏克蘭武裝部隊規模將被限制在60萬人。（註：烏軍目前為80萬～85萬人，戰前約25萬人。）

7.烏克蘭同意在憲法明定永不加入北約，北約也會把「不接納烏克蘭」寫入章程。

8.北約同意不在烏克蘭部署軍隊。（註：法國與英國曾提出在戰後派小規模歐洲軍力駐烏，方案等於否決此構想。）

9.歐洲戰機將部署在波蘭。

10.美國安全保證的條件：

美國將獲得補償；若烏克蘭入侵俄羅斯，美國將取消保證；若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與全球制裁將全面恢復，所有新領土承認及好處全部撤銷；若烏克蘭無理由對莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，保證將失效。

11.烏克蘭可申請加入歐盟，並在審查期間獲得短期的市場優惠。

12.將啟動大型全球重建烏克蘭方案，包括（但不限於）：

成立烏克蘭發展基金；美烏合作重建、現代化、營運天然氣基礎設施；重建受戰爭破壞的城鎮與住宅；基礎設施建設；礦產與自然資源開採；世界銀行提供專案融資。

13.俄羅斯將重新融入全球經濟：

制裁將分階段逐案解除；美俄將簽訂長期經濟合作協議，涵蓋能源、AI、資料中心、北極稀土礦業等；俄羅斯將被邀請重返G8。

14.凍結資產的用途：

1000億美元凍結俄資將投入美國主導的烏克蘭重建；美國可拿走50%利潤；歐洲將再提供1000億美元；其他俄資將投入美俄共同基金，用於雙方合作專案，強化共同利益，避免重回衝突。

15.成立美俄聯合安全工作小組，確保協議落實。

16.俄羅斯將立法承諾不侵略歐洲與烏克蘭。

17.美俄同意延長核武不擴散與軍控條約，包括《START I條約》。（註：新的《新削減戰略武器條約》（New START）即將到期。）

18.烏克蘭同意依核不擴散條約（NPT）維持非核化。

19.札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）將在IAEA監督下重啟，發電量俄烏各50%。

20.雙方將推動教育與社會計畫，促進文化理解與消除偏見：

烏克蘭將採用歐盟的宗教寬容與語言少數權利規範；雙方同意取消歧視措施，保障烏俄媒體與教育權利；所有納粹思想必須被拒絕並禁止。

21.領土：

克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）將被視為俄羅斯實控區，美國也承認。

赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）沿接觸線凍結，等同承認現狀。

俄羅斯將放棄其他佔領區；烏軍須撤出目前控制的頓內茨克部分區域，該地將成為「中立非軍事緩衝區」，國際承認屬俄聯邦，俄軍不得進入

22.雙方承諾，未來不得以武力改變領土安排；一旦違反，安全保證失效。

23.俄羅斯不得阻止烏克蘭使用第聶伯河（Dnieper River）；雙方將建立黑海（Black Sea）穀物運輸協議。

24.成立人道委員會解決懸而未決問題：

戰俘與遺體「全部換全部」；所有平民被拘者、孩童與人質全部遣返；家庭團聚計畫；協助受害者救助。

25.烏克蘭將在100天內舉行大選。

26.所有涉入戰爭的各方將獲全數赦免，不再追究或提出訴訟。

27.此協議具法律效力，由「和平委員會」監督執行，主席為美國總統川普（Donald J. Trump）；若違規將祭出制裁。

28.一旦各方同意，停火將立即生效，並由雙方撤至指定位置後開始落實協議。