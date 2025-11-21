　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普版「烏俄和平28點方案］內容曝光　澤倫斯基：願談但有紅線

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基強調，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，願意在其基礎上進一步討論。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普提出的「烏俄和平28點方案」全內容首度曝光，美國正以相當緊迫的時程，敦促烏克蘭在短時間內與俄羅斯達成協議。據了解，方案中多項條件涉及領土退讓、軍力限制，甚至明訂永不加入北約；儘管如此，烏克蘭總統澤倫斯基仍強調，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，願意在其基礎上進一步討論。

根據Axios報導，這份文件由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）主導撰寫，國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也參與建議。

該文件要求烏克蘭在東部讓渡更多土地、限制武裝部隊規模，並在憲法中寫下永不加入北約。美國一名高層官員坦言，這份方案對烏克蘭不容易接受，但美方認為戰爭若不盡快結束，基輔恐怕還會失去更多領土。

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁目前尚未公開表態支持協議。（圖／路透）

值得注意的是，魏科夫在起草過程中也與俄方代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）接觸。德米崔耶夫向Axios表示，這是少數讓俄方覺得「立場真的被聽見」的提案，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）目前尚未公開表態支持。

白宮官員強調，美國提出的並非最終協議，而是一份「具有彈性的文件」，內容可隨對話調整。有美方人士向Axios表示，烏克蘭在談判過程中對部分條目態度正面，也成功納入一些自身立場。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）形容，這份28點方案更像是美國對戰後局勢的願景，尚未定案。他重申，烏克蘭已向美方清楚表達「紅線」，但願意在其基礎上進一步討論，讓計畫真正具備價值，並透露，願與川普及其團隊直接談判，傳達烏克蘭方面的完整意見。

川普版「28點和平方案」內容

1.烏克蘭的主權將獲得確認。

2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲將達成一份全面的互不侵略協議。過去30年的所有曖昧爭議都將視為已解決。

3.預期俄羅斯不會再入侵鄰國，北約（NATO）也不再擴張。

4.俄羅斯與北約將在美國調停下展開對話，處理所有安全議題，為降溫、全球安全與未來合作及經濟發展創造條件。

5.烏克蘭將取得可靠的安全保障。美國官員向Axios表示，這包括明確的美國安全保證，是首次在談判中正式提出。

6.烏克蘭武裝部隊規模將被限制在60萬人。（註：烏軍目前為80萬～85萬人，戰前約25萬人。）

7.烏克蘭同意在憲法明定永不加入北約，北約也會把「不接納烏克蘭」寫入章程。

8.北約同意不在烏克蘭部署軍隊。（註：法國與英國曾提出在戰後派小規模歐洲軍力駐烏，方案等於否決此構想。）

9.歐洲戰機將部署在波蘭。

10.美國安全保證的條件：

美國將獲得補償；若烏克蘭入侵俄羅斯，美國將取消保證；若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與全球制裁將全面恢復，所有新領土承認及好處全部撤銷；若烏克蘭無理由對莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，保證將失效。

11.烏克蘭可申請加入歐盟，並在審查期間獲得短期的市場優惠。

12.將啟動大型全球重建烏克蘭方案，包括（但不限於）：

成立烏克蘭發展基金；美烏合作重建、現代化、營運天然氣基礎設施；重建受戰爭破壞的城鎮與住宅；基礎設施建設；礦產與自然資源開採；世界銀行提供專案融資。

13.俄羅斯將重新融入全球經濟：

制裁將分階段逐案解除；美俄將簽訂長期經濟合作協議，涵蓋能源、AI、資料中心、北極稀土礦業等；俄羅斯將被邀請重返G8。

14.凍結資產的用途：

1000億美元凍結俄資將投入美國主導的烏克蘭重建；美國可拿走50%利潤；歐洲將再提供1000億美元；其他俄資將投入美俄共同基金，用於雙方合作專案，強化共同利益，避免重回衝突。

15.成立美俄聯合安全工作小組，確保協議落實。

16.俄羅斯將立法承諾不侵略歐洲與烏克蘭。

17.美俄同意延長核武不擴散與軍控條約，包括《START I條約》。（註：新的《新削減戰略武器條約》（New START）即將到期。）

18.烏克蘭同意依核不擴散條約（NPT）維持非核化。

19.札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）將在IAEA監督下重啟，發電量俄烏各50%。

20.雙方將推動教育與社會計畫，促進文化理解與消除偏見：

烏克蘭將採用歐盟的宗教寬容與語言少數權利規範；雙方同意取消歧視措施，保障烏俄媒體與教育權利；所有納粹思想必須被拒絕並禁止。

21.領土：

克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）將被視為俄羅斯實控區，美國也承認。

赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）沿接觸線凍結，等同承認現狀。

俄羅斯將放棄其他佔領區；烏軍須撤出目前控制的頓內茨克部分區域，該地將成為「中立非軍事緩衝區」，國際承認屬俄聯邦，俄軍不得進入

22.雙方承諾，未來不得以武力改變領土安排；一旦違反，安全保證失效。

23.俄羅斯不得阻止烏克蘭使用第聶伯河（Dnieper River）；雙方將建立黑海（Black Sea）穀物運輸協議。

24.成立人道委員會解決懸而未決問題：

戰俘與遺體「全部換全部」；所有平民被拘者、孩童與人質全部遣返；家庭團聚計畫；協助受害者救助。

25.烏克蘭將在100天內舉行大選。

26.所有涉入戰爭的各方將獲全數赦免，不再追究或提出訴訟。

27.此協議具法律效力，由「和平委員會」監督執行，主席為美國總統川普（Donald J. Trump）；若違規將祭出制裁。

28.一旦各方同意，停火將立即生效，並由雙方撤至指定位置後開始落實協議。

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

