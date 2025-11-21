旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

▲斗六社口生活圈商家聚集，逐步形成具生活感的新興商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣斗六社口旅客服務中心近年持續調整空間運用，今（21）日迎來國際品牌 MUJI 無印良品進駐後，原有的旅服中心面貌也有了新的延伸。這處空間原提供景點導覽及旅遊資訊，如今在保留服務功能之餘，也增添更日常的生活場景，形成民眾與旅客皆可停留的城市節點。

開幕典禮隆重舉行，縣長張麗善受邀剪綵，新門市的空間設計融入地方意象，也將永續理念納入規畫。旅客在店內掃描 QRcode，即可連結至雲林多個景點介紹，從山線到海線的風土人情一目了然。她提到，無印良品與在地農產長期合作，從三小市集到元長鄉花生、大豆專區，都能在店內找到雲林的身影，未來也希望「雲林良品」能進一步加入，讓地方品牌有更多展現機會。

▲斗六社口旅客服務中迎來國際品牌 MUJI 無印良品進駐，雲林縣長張麗善受邀剪綵。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善說，這間門市不依附百貨商場，而是以獨立形式落地斗六，成為全國同品牌中少見的個體店。她相信旅服中心轉型後，可吸引更多人走進社口一帶，也讓縣民能在熟悉的生活動線中，接觸到更多樣的文化與選物體驗。

台灣無印良品總經理吉田明裕致詞時，感謝地方政府及商家協力，使得雲林門市順利啟動。他表示，品牌在各地推動在地合作，希望未來能在就業提升、商圈活化與社區永續方面，與雲林建立更深層連結。

縣府城鄉發展處說明，斗六社口旅服中心今年依OT模式引入 MUJI 無印良品，是公共空間活化的最新成果。先前已進駐「熱浪島」等民間業者，如今再加入國際品牌，可望提升人流與商業互動。無印良品插旗雲林，代表對地方生活文化的肯定，也為城市帶來新的動能。

周邊匯聚咖啡、服飾、電器、餐飲等品牌，逐步形成新興商圈。待人文公園區段徵收完成後，未來從社口生活圈、大學路生活文化廊道到縣府行政特區，將形成更完整的都市動線，成為斗六城市發展的新節點。

▲店內陳列結合自然光與木質元素，呈現簡潔安靜的氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）