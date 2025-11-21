　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

▲斗六社口生活圈商家聚集，逐步形成具生活感的新興商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六社口生活圈商家聚集，逐步形成具生活感的新興商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣斗六社口旅客服務中心近年持續調整空間運用，今（21）日迎來國際品牌 MUJI 無印良品進駐後，原有的旅服中心面貌也有了新的延伸。這處空間原提供景點導覽及旅遊資訊，如今在保留服務功能之餘，也增添更日常的生活場景，形成民眾與旅客皆可停留的城市節點。

開幕典禮隆重舉行，縣長張麗善受邀剪綵，新門市的空間設計融入地方意象，也將永續理念納入規畫。旅客在店內掃描 QRcode，即可連結至雲林多個景點介紹，從山線到海線的風土人情一目了然。她提到，無印良品與在地農產長期合作，從三小市集到元長鄉花生、大豆專區，都能在店內找到雲林的身影，未來也希望「雲林良品」能進一步加入，讓地方品牌有更多展現機會。

▲斗六社口生活圈商家聚集，逐步形成具生活感的新興商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六社口旅客服務中迎來國際品牌 MUJI 無印良品進駐，雲林縣長張麗善受邀剪綵。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善說，這間門市不依附百貨商場，而是以獨立形式落地斗六，成為全國同品牌中少見的個體店。她相信旅服中心轉型後，可吸引更多人走進社口一帶，也讓縣民能在熟悉的生活動線中，接觸到更多樣的文化與選物體驗。

台灣無印良品總經理吉田明裕致詞時，感謝地方政府及商家協力，使得雲林門市順利啟動。他表示，品牌在各地推動在地合作，希望未來能在就業提升、商圈活化與社區永續方面，與雲林建立更深層連結。

縣府城鄉發展處說明，斗六社口旅服中心今年依OT模式引入 MUJI 無印良品，是公共空間活化的最新成果。先前已進駐「熱浪島」等民間業者，如今再加入國際品牌，可望提升人流與商業互動。無印良品插旗雲林，代表對地方生活文化的肯定，也為城市帶來新的動能。

周邊匯聚咖啡、服飾、電器、餐飲等品牌，逐步形成新興商圈。待人文公園區段徵收完成後，未來從社口生活圈、大學路生活文化廊道到縣府行政特區，將形成更完整的都市動線，成為斗六城市發展的新節點。

▲斗六社口生活圈商家聚集，逐步形成具生活感的新興商圈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲店內陳列結合自然光與木質元素，呈現簡潔安靜的氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樊振東連贏3局　王楚欽輸球懊惱「用頭撞球桌」
月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷
快訊／韭菜大翻臉！驚爆1255.72萬違約交割
勞工處正副處長一起貪！　助惡企業「違規不用罰」
快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議
快訊／玉澤演台中遭騷擾！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友
荒唐包裹照曝光！監獄受刑人「空投外送」　洋酒、檳榔塞排球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

慈護宮圓醮放水燈遶境民俗活動　桃園警規劃交通疏導

買甜甜圈不到千元　印尼新住民成「外籍專屬抽」首位大獎得主

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工　完工先解決六成風險

AI還抓黑煙！屏東環保局開出全國首張科技罰單

農好生活節結合「花蓮三好」登場！　打造最Chill農村嘉年華

屏東42歲男倒人行道上沒有反應　里港警即刻救援送醫

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

慈護宮圓醮放水燈遶境民俗活動　桃園警規劃交通疏導

買甜甜圈不到千元　印尼新住民成「外籍專屬抽」首位大獎得主

旅服中心變身生活空間　無印良品進駐帶動斗六新商圈

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工　完工先解決六成風險

AI還抓黑煙！屏東環保局開出全國首張科技罰單

農好生活節結合「花蓮三好」登場！　打造最Chill農村嘉年華

屏東42歲男倒人行道上沒有反應　里港警即刻救援送醫

快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

是一手消息嗎？　以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

月世界垃圾山案！主謀是在地16年里長父子　「服務卡認真」超諷刺

曖昧關係怎麼突破？「5個行為」揭露他的真心話

林映唯「升格人妻」婚禮哭成淚人兒！　老公承諾：當她的ATM「無上限提領」

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

石知田《太陽》太壞「掉粉又收威脅Emoji」　李沐認撞臉Fumi阿姨

台股重挫逼近千點　金管會：將密切關注國際股市變化

極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優　隆田國小校長林佑霖獲個人獎

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

長照新制加入交通補助　家屬鬆口氣

台62陷阱壓過像砲彈　汽車達人慘中招

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

許信良《天命》新書發表　朱立倫曝曾為許助選

陳亭妃公佈初選形象片後照鏡映出27年不變的步伐

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

無照騎士對撞自小客車 兩傷送醫遭開單

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

水里地政所推2025檔案月特展重溫小台北繁華回憶

台南市消防局辦丙種職安主管訓練30名外勤幹部強化風險辨識

嘉藥創新能量爆發！4金4銀2銅入袋技轉成果跨域研發全亮相

台南後壁三合院凌晨突竄黑煙！高壓細水霧消防車神助攻

更多熱門

相關新聞

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工

與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工

雲林縣府於昨（20）日啟動「青埔分洪道治理工程」開工，象徵「虎尾潮」第二期計畫正式踩上油門。典禮中，工程人員、地方民代與居民齊聚，重機具排在一旁待命，現場瀰漫著開工前特有的濕土味，像在預告這場與水患長年的對峙，終於走到新的轉折點。

財劃法院版出爐　張麗善：樂觀其成

財劃法院版出爐　張麗善：樂觀其成

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

斗六行車糾紛　一句話引爆拳頭戰

關鍵字：

無印良品斗六市雲林商圈活化

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面