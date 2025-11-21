與水患纏鬥多年！虎尾分洪道終動工　完工先解決六成風險

▲虎尾青埔分洪道工程開工，象徵治水工程正式起跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府於昨（20）日啟動「青埔分洪道治理工程」開工，象徵「虎尾潮」第二期計畫正式踩上油門。典禮中，工程人員、地方民代與居民齊聚，重機具排在一旁待命，現場瀰漫著開工前特有的濕土味，像在預告這場與水患長年的對峙，終於走到新的轉折點。

縣長張麗善表示，青埔分洪道過去規劃的分洪量只有 8cms，如今一口氣拉到 22cms，等於把上游洪峰「先截再導」，讓原本壓力全落在中游暗渠的水量有了新的出口。她說，虎尾市區淹水不是一時之患，中游建物密集、道路交錯，拓寬暗渠「幾乎沒有動手空間」，上游減洪成了唯一能真的動得了的工程路徑。

分洪道的擋水堰與側溢流堰在豪雨時會自動分流，雨勢大到人不敢出門的時候，水已經往北港溪快速宣洩。張麗善說，這條分洪道率先開工，預計 117 年完工，完工後可先讓虎尾的淹水風險下降約六成。

另一項「青埔抽水站新建工程」則因基地距離 4 戶民宅過近，居民希望重新評估地點。縣府已啟動重新選址程序，在新位置確定前先暫緩動工。張麗善強調，「防洪效能不能打折，生活品質也不能壓過去」，重新檢討是必要的。

虎尾鎮長林嘉弘說，安慶圳大排是虎尾重要排水，但也是常淹水的罪魁禍首之一。這次計畫從上游先做起，「水沒進來，中下游自然就不會滿出來」，相信工程完工後，虎尾多年淹水記憶有機會翻篇。水利署第五河川分署指出，本次兩項工程加上用地費，中央全額補助超過 6 億元，將與縣府持續合作拉高治水力道。

「虎尾潮」作為雲林史上規模最大河川與城市再生工程，總經費逾 9 億元，從治水到景觀一次拉升。未來河岸將不再只是暴雨時的風險點，而是串起步道、生態、文化意象的生活空間，讓虎尾不再在暴雨與積水之間反覆掙扎。開工儀式在一片祝禱聲中結束，工程機具緩緩啟動，濁黃的土翻起第一鏟。從這一刻起，虎尾的防洪版圖正式改寫。

▲雲林「虎尾潮」進入關鍵期，9億打造最大親水河岸公園。（圖／記者游瓊華翻攝）