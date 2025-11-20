「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局20日在立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe！」城鄉小食神食農交流會，將食農教育從課本拉到廚房，讓偏鄉與市區學生在主廚帶領下動手製作溪北與溪南經典滋味，共同展現屬於山海城的台南風土，今年共有23所食農教育承辦學校齊聚，一同以料理交流、以味道致敬一年來的努力。

台南市長黃偉哲指出，台南的好味道來自土地，也來自孩子對家鄉的認同。這場交流會不只是端出料理，更是讓下一代透過親手實作理解「台南味」的過程。市府將持續把在地農產、文化資源導入校園，讓食農教育不只是課程，而是孩子生活的一部分，讓「以台南為榮」成為最自然的事。

教育局長鄭新輝表示，食農教育不只教技術，更教惜食與愛鄉。本次活動在富信大飯店主廚指導下，設計 7 道料理，把台南小吃、節氣飲食與零廚餘概念一起裝進餐桌。學生自製的春捲是亮點之一，使用溯源豬肉絲與多樣蔬菜，鼓勵孩子自由搭配內餡，不僅美味，也幾乎不產生廚餘。

立人國小校長王全興分享，整套菜單以「台南風味 × 食安 × 零廚餘」為核心，讓孩子在安全又好玩的環境中理解食物來源。七道料理包含山、海、城與府城特色：官田麻油菱角米糕、紅燒土魠魚羹、台南蝦捲、關廟鳳梨苦瓜雞、創意春捲、修安扁擔豆花與冰百香果綠，每道料理都由學生繪製菜卡，呈現滿滿在地感。

教育局補充，今年台南率先推出「食農遊學地圖」，帶領親師生走訪 21 個行政區體驗四季農產。本次交流會則把這趟旅程中的風味端上桌，讓學生在動手、交流與共享中，更理解「從產地到餐桌」的精神。這場餐會不只是一頓飯，更是一堂深刻的生活課，讓味覺與心靈都收穫滿滿。