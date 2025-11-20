　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局20日在立人國小舉辦「來點 Tainan Vibe！」城鄉小食神食農交流會，將食農教育從課本拉到廚房，讓偏鄉與市區學生在主廚帶領下動手製作溪北與溪南經典滋味，共同展現屬於山海城的台南風土，今年共有23所食農教育承辦學校齊聚，一同以料理交流、以味道致敬一年來的努力。

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，台南的好味道來自土地，也來自孩子對家鄉的認同。這場交流會不只是端出料理，更是讓下一代透過親手實作理解「台南味」的過程。市府將持續把在地農產、文化資源導入校園，讓食農教育不只是課程，而是孩子生活的一部分，讓「以台南為榮」成為最自然的事。

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，食農教育不只教技術，更教惜食與愛鄉。本次活動在富信大飯店主廚指導下，設計 7 道料理，把台南小吃、節氣飲食與零廚餘概念一起裝進餐桌。學生自製的春捲是亮點之一，使用溯源豬肉絲與多樣蔬菜，鼓勵孩子自由搭配內餡，不僅美味，也幾乎不產生廚餘。

▲台南學生透過食農教育交流會動手做料理，展現山海城的在地好滋味。（記者林東良翻攝，下同）

立人國小校長王全興分享，整套菜單以「台南風味 × 食安 × 零廚餘」為核心，讓孩子在安全又好玩的環境中理解食物來源。七道料理包含山、海、城與府城特色：官田麻油菱角米糕、紅燒土魠魚羹、台南蝦捲、關廟鳳梨苦瓜雞、創意春捲、修安扁擔豆花與冰百香果綠，每道料理都由學生繪製菜卡，呈現滿滿在地感。

▲行啟記念館將舉行耕雲圖書館藍圖展覽，吸引民眾駐足了解未來規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育局補充，今年台南率先推出「食農遊學地圖」，帶領親師生走訪 21 個行政區體驗四季農產。本次交流會則把這趟旅程中的風味端上桌，讓學生在動手、交流與共享中，更理解「從產地到餐桌」的精神。這場餐會不只是一頓飯，更是一堂深刻的生活課，讓味覺與心靈都收穫滿滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

花蓮「光復青年創業再生行動計畫」最高補助50萬　11/24說明會

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

南投林農種原種「台灣山茶」　斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙露臉

語言不是障礙！雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

重新認識東海岸！「鏡頭君」AI 智慧旅遊全新上線

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」　智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

花蓮「光復青年創業再生行動計畫」最高補助50萬　11/24說明會

大型車盲區、酒駕模擬一次體驗　雲林推沉浸式交通教育場域

南投林農種原種「台灣山茶」　斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙露臉

語言不是障礙！雲嘉南多國語就業服務上路　助移工安心轉職

重新認識東海岸！「鏡頭君」AI 智慧旅遊全新上線

台南勇奪 IDC「最佳數位政策獎」　智慧稅務創新獲國際肯定

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

地方熱門新聞

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

賴瑞隆、蔡秉璁籲「用行動支持日本水產」

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

客製化果汁爆價差！3杯750變660南市府稽查要求明確標價

大江打造「聖誕夢幻車站」　迎接2026年

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動最終場11／22、11／23開放報名

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

更多熱門

相關新聞

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態台南市職安處守護勞工

台南市勞工局所屬職安健康處20日舉行「多元策略齊開跑 友善職場零煩惱」成果記者會，向市民報告年度推動成效，今年南市拿下2025年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優良」，亮眼成績成為現場焦點，市府並期望各機關與事業單位持續投入，共同打造更放心的工作環境。

台南市勞工局公佈年終成果多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南市勞工局公佈年終成果多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！海洋古生物課程親子學習熱

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！海洋古生物課程親子學習熱

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

關鍵字：

台南食農交流登場偏鄉在地味

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面