台南市勞工局公佈年終成果　多元策略推進職安獲中央評核「優良」

▲台南市勞工局今年榮獲2024年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優良」成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市職安健康處20日舉行「多元策略齊開跑．友善職場零煩惱」年終成果記者會，向外界報告今年推動職場安全、勞動法遵及災後職安輔導等多項成果，勞工局也同步宣布，今年榮獲2024年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優良」成績，再度展現市府在職安整備上的扎實努力。

勞工局長王鑫基表示，南市從不把職安當成口號，而是以「檢查、輔導、宣導、夥伴關係」四軸並行，用傳統守勢搭配前瞻策略，把每一次風險都當成必須處理的現場。今年丹娜絲颱風重創台南，多處採石綿建材的房舍遭毀，民眾與修繕人員暴露在高風險環境下；市府立刻與勞動部職安署、職災重建中心共組災後輔導團，直接進入社區與工地，教導個人防護、拆除流程與作業安全，用實作守住災後重建的第一道防線。

在職安檢查部分，市府今年截至10月已於十大工業區執行5059 場次檢查，開立 85 件裁處、罰鍰 707 萬元；勞動基準法部分則執行 2291 場次、裁處 836 件、罰鍰約 2,348 萬元。王鑫基直言：「數位不會說謊，但它會提醒我們還有哪些事該做得更好。」高風險、媒體關注或經民眾申訴的事業單位，也列入加強稽查清單，強化職場最基本的安全底線。

在輔導上，市府針對金屬加工等高危險產業主動入場協助，從大型機具的人機互動，到自主職安制度的建立，一步步引導業者補齊管理流程。針對新設立事業單位與受國際貿易變動衝擊的產業，也同步協助法規遵循。今年截至 10 月，職安輔導共 24 場，勞基法輔導則達 1892 場。

宣導方面，市府導入多元議題與科技應用，包括結合營造企業辦理高溫作業熱危害預防宣導會，以科技監測預警、模擬高氣溫風險；也舉辦 AI 職場議題論壇，邀請產學界探討勞動法制在新科技浪潮下的轉型方向。今年截至 10 月，職安宣導共 32 場、1958 人次參與；勞基法宣導 47 場、3533 人次，皆較去年成長。

王鑫基表示，今年市府再度獲得中央的「優良」評核，是台南與各界共同努力的成果。他強調，職安不是靠單一機關就能守住的，「要讓勞工安心，要讓一家家的工廠、工地都能把人放在最前面。」市府未來將持續串聯產官學勞四方，打造更安全、更友善的職場，讓台南成為勞工真正能放心生活與築夢的城市。