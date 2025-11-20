　
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態　台南市職安處四大策略守護勞工

▲台南市職安健康處公布年度成果，展示市府多元策略守護勞工的具體成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局所屬職安健康處20日舉行「多元策略齊開跑 友善職場零煩惱」成果記者會，向市民報告年度推動成效，今年南市拿下2025年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優良」，亮眼成績成為現場焦點，市府並期望各機關與事業單位持續投入，共同打造更放心的工作環境。

勞工局長王鑫基表示，職安健康處以「檢查、輔導、宣導、夥伴關係」四軸並進，依據勞資爭議、事故趨勢與在地風險滾動調整策略，力求即時應變、完善守護。今年丹娜絲颱風重創台南，部分地區石綿建材遭損毀，民眾及作業人員在拆除時面臨暴露風險。市府立即結合勞動部職安署與職災預防中心組成災後輔導團，深入修繕現場協助防護與安全作業，確保災後重建不再增加新的傷害。

在檢查面向，今年截至10月底，職安部分於轄內10大工業區執行5059場檢查，裁處85件、罰鍰707萬元。勞動基準業務則進行2291場檢查，裁處836件、罰鍰約2348萬元，顯示對高風險與違法事業單位毫不鬆懈。

輔導工作同樣強打前線。因金屬加工業具複雜的人機互動環境，市府主動進場協助事業單位建立自主性管理制度；針對新設企業、受美國關稅調整影響的行業別，也皆落實法遵輔導。今年截至10月底，職安輔導24場、勞基法遵輔導達1892場。

宣導方面，市府跨界拉攏企業、導入科技，強化防災與法規意識。包括在營造工地推動熱危害預防議題，透過科技預警提醒高溫風險；也舉辦AI時代職場變革論壇，與學界、產業討論勞動法制在未來的挑戰。整體來看，職安宣導32場、1958人次參與；勞基宣導47場、3533人次，皆較去年成長。

王鑫基指出，市府近年持續耕耘，去年甫獲勞動部地方政府督導業務「優等」，今年再拿下職安績效評核「優良」。他強調，保障勞權並非單一單位能完成，需要產官學勞攜手同行，市府也會持續強化整合力道，讓台南成為勞工安心打拚、幸福共好的家園。

台南市勞工局公佈年終成果多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南市職安健康處20日舉行「多元策略齊開跑．友善職場零煩惱」年終成果記者會，向外界報告今年推動職場安全、勞動法遵及災後職安輔導等多項成果，勞工局也同步宣布，今年榮獲2024年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優良」成績，再度展現市府在職安整備上的扎實努力。

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！海洋古生物課程親子學習熱

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

