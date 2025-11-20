耶誕暖流提前吹起　公益禮物募集再獲企業力挺

▲企業與民眾共同響應公益募集，11月中已累積超過200份禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

耶誕節腳步將近，寶格冰淇淋與南台中家扶中心再度合作，自即日起至12月21日展開年度「聖誕禮物募集活動」。業者表示，今年設定募集600份禮物，希望家扶中心的每名孩子都能在耶誕節收到一份專屬驚喜。截至目前已累積收到超過200份禮物，募集成果持續增加中。

寶格冰淇淋連續10年舉辦耶誕公益活動，店內今年再度架起耶誕樹，掛滿孩子們寫下心願的許願卡，內容從文具、運動用品到小型電子設備都有。民眾可直接至門市認購，也可將禮物寄送到店，由工作人員統一包裝後送交南台中家扶中心，預計於12月22日全數送出。

寶格代表陳苡榛回憶活動初期僅募得60多份禮物，如今已成為許多民眾年底固定參與的公益行動，顯示耶誕節的溫度正透過一份份禮物延伸出去。今年公布活動後，便獲多家企業響應，包括智康生技有限公司、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資等單位，以及多家不具名企業加入支持，為活動提前增添暖意。

今年的心願卡內容多元，學齡前至國小六年級的孩子各自寫下希望收到的禮物，像是彩繪工具、羽球與籃球組、後背包、桌遊、益智卡牌、檯燈、耳機及兒童手錶等。業者表示，只要是安全、適齡且能陪伴孩子學習或成長的物品，都非常歡迎。

活動期間至門市認捐禮物的民眾，若同步購買新品「深層淬咖啡一組」，寶格將提撥每組10元投入公益禮物基金，希望在維持日常消費的同時，也能讓更多民眾用小額善意支持家扶兒童。寶格冰淇淋說，每一份早早送抵店裡的禮物，都像讓孩子的耶誕願望提早亮起一盞燈，也盼募集能在期限內順利達標，讓更多家庭在歲末時分感受到一份實在的溫暖。