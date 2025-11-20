摔落福壽山農場邊坡！年薪千萬保險總監骨折　獲國家賠償362萬

▲一名蕭女在福壽山農場跌倒，法院認定農場有管理疏失，判賠362萬。（資料圖／福壽山農場提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名蕭姓保險業總監前往福壽山農場遊玩，意外跌倒骨折，導致養傷4個月無法上班。蕭女向福壽山農場求償千萬賠償金，法院也認同，農場管理上有疏失，審酌蕭女年收都是千萬，再按比例計算之，判福壽山農場應國家賠償362萬餘元。

蕭女主張，與友人前往福壽山農場旅遊，行經農場內的波斯菊花海區時，因為步道朝露潮濕，跌落邊坡，導致多處骨折。該步道未設置禁止進入之標誌，且地面鋪設稻梗，明顯是供遊客入內攝影遊覽之用。

蕭女說，因本次受傷，到中國附醫進行3次手術，醫療費用36萬餘元、藥物費1萬7千餘元、看護費用15萬元、不能工作損失607萬餘元、精神慰撫金80萬、0.5倍懲罰性賠償金等，合計1111萬2741萬損害，扣除保險理賠23萬5千元，福壽山農場應賠償1087萬7411元。

國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場則說，該波斯菊花田步道為柏油路面，當日天晴無雨、路面乾燥，通常行走並不會滑倒，但蕭女無視農場設置的標示、遊客須知，載明步道高低落差大、落枝草地易滑，行走在步道與花田之間的斜坡上，才不慎滑倒，意外與農場管理之間無關聯。

福壽山農場還認為，蕭女自費入住「特等A115級病房費」、「特等A116級病房費」支出高達19萬1700元是因為其個人意願簽住。另外，未舉證醫療單據中部份高額自費項目的必要性，藥物支出還出現男性免洗褲、牙刷、牙線等不必要支出。 此外，蕭女自承休養中仍持續領有部分薪資，又根據受傷前薪資，可見有一個月僅受領1360元，並無固定薪資，非屬經常性給與；精神慰撫金也過高。

但台中地方法院認為，事發處為福壽山農場特意種植區域，本應設置步道供遊客靠近，若福壽山認為該區不宜靠近、只能遠觀，應設置適當距離以及警告標誌。但是兩者均無，又現場並非蕭女冒險行為，導致行走在非步道斜坡，因未注意腳下草地濕滑而跌倒，與管理上有因果關係，應負國賠責任。

法院調查，蕭女2022年收入為1197萬餘元、2024年有1368萬餘元，平均月收入為122萬，按照蕭女休養4月計算，薪資損害為486萬餘元；精神慰撫金部分，認定蕭女為保險業總監，判30萬元較為適妥。綜合醫療費以及各項刪減，應判賠550萬7238元。

不過，中院再參酌，事發當日僅有蕭女跌倒，應自負3成責任，按比例計算為385萬餘元，再扣除保險給付23萬5千元，最終判福壽山農場應賠償362萬67元，可上訴。