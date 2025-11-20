　
社會 社會焦點 保障人權

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一對情侶持西瓜刀砍友人許男，殺人未遂罪獲不起訴。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中洪姓男子與賴姓女友，不滿許姓友人積欠5千元，竟持西瓜刀前往一間超商前，朝許男手部砍殺、噴灑辣椒水，雖然雙方就傷害罪已經調解完畢，許男撤回告訴，但檢方仍針對殺人未遂罪部分進行調查，檢方認定，洪男並未針對許男要害攻擊，揮砍數刀就離去，不構成殺人未遂罪，將全案不起訴處分。

今年8月24日上午，洪男（33歲）跟賴女（30歲）跟許男因為有債務糾紛，相約在潭子區一間超商談判，結果洪男賴女一到場，就拿出西瓜刀朝許男揮砍，賴女又拿出辣椒水向許男臉部噴灑，導致許男雙手手臂、手指有撕裂傷，還有肌腱斷裂傷勢。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼2人犯案後，變裝後跑到文心森林公園躲藏落網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

兩人犯案後，隨即騎車落跑，先逃回住家附近棄車後，又將衣物變裝，把作案西瓜刀丟進垃圾箱，再轉乘捷運到文心森林公園站下車，在附近漫無目的遊蕩，隨即被專案小組逮捕，並依殺人未遂等罪送辦。

洪男跟賴女都否認犯行，強調只是要單純教訓，並沒有要致許男於死地，若有應會追擊。賴女更說，許男耍人，所以才激動，由洪男砍許男，自己噴辣椒水；許男則說，債務是5千元，他們應該不至於為了5千元要讓我死。

檢方考量，許男傷勢都在手部，洪男並非對重要臟器攻擊，洪男僅揮砍數刀就離去，應該只是要讓許男受傷，並無使其喪失生命之故意，因此依法不起訴處分。另許男已經跟2人達成調解，就傷害罪部分已經撤回告訴，同樣不起訴。

但檢方查出，2人在事發前，洪男先用黑色奇異筆塗改車牌，認定賴女與洪男有犯意聯絡，均為共同正犯，依偽造文書罪起訴2人。

快訊／6歲童連日狂吐　「找不到原因」死亡
中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的
費仔、龍仔堅定表態要為台灣打WBC！旅外好手返台時程待協調
WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓
快訊／三重宮廟信徒墜落！5樓電梯井掉到1樓
快訊／小島秀夫不來了！取消金馬行程
快訊／後座驚見一具屍體！　車主轉頭嚇傻
分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

