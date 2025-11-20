台中BMW猴毒駕撞死行人第4度延押　法官批飾詞僥倖不給交保

▲台中一名白男去年毒駕撞死葉姓行人，被依殺人罪起訴，近日再延押2月。（圖／資料照，記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名18歲白男毒駕、無照撞死無辜葉姓行人，去年10月遭收押至今，法院近日第四度裁定白男從11月26日延押至明年1月26日。法官認為，白男自偵查起就未如實陳述，有飾詞僥倖心態。

去年10月26日， 白男無照駕駛黑色BMW租賃車，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即駕車返回台中太平住家。隔天凌晨5時許，在住家施用毒咖啡包、吸食喪屍煙彈後，駕車前往北屯區一處朋友家，在友人住處繼續吸毒。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，在三光北一街108巷口，撞擊靠邊行走的葉姓男子，葉男倒臥地面後，白男沒有停車，反而加速逃逸，葉男被緊急送醫搶救不治，而白男因自撞號誌箱被逮。

中檢今年2月依殺人、毒駕等罪起訴白男，歷經5月、7月、9月都遭法院延長羈押，本次已經是第4次遭法院延長羈押，預計12月進行準備程序庭。

至於延押原因，法院認為白男所犯殺人罪是本刑最輕10年以上案件，有逃亡可能性，白男雖坦承殺人罪以外犯行，僅爭執是否有殺人之不確定故意，但白男事發後隨即駕車逃逸，偵查期間又未如實陳述，有避重就輕、飾詞僥倖心態。

白男雖稱已經與被害人家屬針對調解金額有共識，僅是給付方式未有共識，又稱有糖尿病，但均非能準時到庭、不會逃亡之理由，裁定延押2月。