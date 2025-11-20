台中第二波物調券上路　新增2場域、估創7千萬商機

▲經發局舉行物調券第二波記者會，市場、商圈及夜市代表到場力挺，提前掀起年底買氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市今年第二波物調券活動將於11月28日至30日登場，市府舉行宣傳記者會，為即將展開的三天領券潮提前暖場。經發局指出，此波共規劃108處領券場域，合計35萬份物調券，使用期限至12月4日止。逢甲觀光夜市管理委員會也因應普發1萬元話題，自主再加碼3000份物調券，成為一大亮點。

經發局長張峯源表示，此波物調券新增東區「富好黃昏市場」及霧峰「原流新創聚落」兩處場域，範圍涵蓋早市、夜市、攤販集中區與商圈，從買菜、用餐到手作選品都可使用。市府預估本波活動可帶動7,000萬元商機，而逢甲夜市額外加碼的3000份物調券，至少可再創60萬元買氣，對年底商機具有實質助益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者會同步首播第二波宣傳影片，從清晨市場備貨的忙碌身影，到夜市攤商吆喝的熱鬧氣氛，呈現台中市集特有的人情與步調。多名議員到場相挺，也有市場代表與商圈團體共同站台，包括第二市場、清水第一市場、捷運（總站）夜市及梧棲中港觀光夜市等攤商代表都成為記者會焦點。

經發局提醒，活動為期三天，民眾以現金100元即可兌換200元物調券，每人每場域限換二份，不得跨場域使用，呼籲民眾注意領券規範，避免重複領取。市府並強調，本次排程安排於週五至週日，讓更多上班族與外縣市遊客能參與，相關資訊可至經發局官網查詢。