列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量

▲抖音網紅賓賓哥。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市某所國中昨天邀請魔術師王元照到校演講，王也找來抖音網紅賓賓哥（江建樺）出席，不料，江男違反學校禁令，逕自開直播還對現場學生大開黃腔，所幸校長發覺制止。時代力量黨主席王婉諭今（20）日列出賓賓哥黑歷史，包含跑進醫院直播斷定病患只能活兩周、採訪性侵害被害者未保護當事人、警局直播、長期遊走在非法勸募的邊緣等。對於此次爭議，王表示，光是看著影片就覺得有夠扯，校長直接拿走麥克風，斥責制止這種作為，是一次非常好的教育示範。

近日，台中市中山國中辦了一場「生涯輔導教育」講座，邀請了一位魔術師，結果這位魔術師演講到一半，邀請抖音「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺）上台。並未經校方同意就在抖音開直播。不只現場對著國中生大開黃腔，他還請女學生上台，請他對著直播回應，當場被校長出面制止。事後賓賓哥發聲道歉了。隨著輿論持續延燒，賓賓哥也在直播還原整個過程，認為是有心人士惡意操作。

王婉諭指出，應該很多人不知道賓賓哥是誰。她之前偶然在臉書上看過他幾次，他是個公益網紅，自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，他根本就是用「公益」在換流量變現。他所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭列舉，今年7月，沒有專業證照的他，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患剩兩週可活，不僅影響病患，更造成家屬恐慌。今年8月，他在直播中探訪性侵害被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。

王婉諭列出，今年10月，他假稱自己受到內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天。今年11月，他開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭批評，這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？

王婉諭質疑，而且最讓人質疑的，是他遊走在非法勸募的邊緣。依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過他上千人的LINE群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭指出，賓賓哥甚至還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來蓋廟的廟金，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情，絕對都不符合法勸募的要件，之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

王婉諭呼籲，衛福部與新北市政府，這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查，也許他口中的公益，多少還是有幫助到人的時候。但打著公益之名到處招搖撞騙抓流量，才是更大的問題。放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？