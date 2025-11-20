　
地方 地方焦點

嘉義消防猛男桌曆登場　跨界合作18人展現警消專業與默契

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

即將迎接馬年的到來，嘉義縣消防局希望透過桌曆的發表帶給民眾滿滿福氣並傳遞安全與快樂，日前舉辦「115年消防猛男桌曆」發表記者會。現場由嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣消防局局長蔡建安、嘉義縣警察局局長李權哲、消防局副局長沈廷衡、義消總隊總幹事呂文正、溪口防宣分隊分隊長劉惠萍(有巢氏房屋港坪四維店店長)等貴賓蒞臨，與現場民眾一起見證桌曆首發的精彩時刻。

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

115年的消防桌曆以「嘉義縣特種搜救隊」為主題，集結嘉義縣消防局消防人員、義消、醫師與護理師，更首度攜手嘉義縣警察局保安隊特勤人員跨界合作，總共18人完美展現警察與消防聯手的專業與默契，讓民眾看見警察與消防守護安全的專業力量。

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

此次記者會特別安排警察局特勤人員及車禍救援小組以真實情境結合現場互動，帶來震撼又逼真的體驗！其中，表現亮眼的「車禍救援小組」在今年全國義勇消防人員體技能競技大賽中獲得「優等」佳績，展現出嘉義縣在災害救援上的專業實力與堅強戰力。現場充分展現出消防與警察面對災害時的專業協作與臨場反應，及守護民眾安全上的決心與行動力。

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

拍攝過程中，特搜隊與保安隊特勤人員在嘉義縣多處特色場景取景，地點包含阿里山鄉眠月線、北回歸線標誌公園、嘉義縣警察局靶場、體技場及互動式情境模擬訓練應變中心等，呈現真實救災畫面，展現嘉義縣的自然、人文與專業救援能量。每張照片都是一份對縣民安全的承諾，也希望藉由桌曆傳遞「消防就在你身邊、守護永不打烊」的理念。

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局自111年推出「虎力勇」消防桌曆以來，已連續四年精心打造特色桌曆。今年的口號「馬上平安，消舞吉」，象徵消防與警察攜手合作、使命必達。局長蔡建安表示：「這不只是一本桌曆，更是我們的行動宣言，提醒大家關心防災、重視安全。」邀請大家一起支持，將平安與祝福帶回家。

▲▼ 嘉義縣消防桌曆強強聯手帥氣登場 。（圖／嘉義縣消防局提供）

11/18 全台詐欺最新數據

