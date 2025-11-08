　
地方 地方焦點

熱心公益！王健源認養搜救犬DOTA一年　捐物資力挺台南特搜隊

▲聖曜課後照顧中心負責人王健源捐助慰問物資，並認養搜救犬DOTA一年，展現對特搜隊的支援。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局特種搜救隊日前支援花蓮縣光復鄉震災搜尋任務，隊員冒險日夜搶救，全力守護生命安全，市長黃偉哲稍早在臉書分享一段影片，內容為特搜隊領犬員替搜救犬「DOTA」清洗腳掌，畫面中流露的人犬情誼與任務後的疲憊身影，打動無數民眾，聖曜課後照顧中心負責人王健源深受觸動，主動表達認養搜救犬DOTA一年。

消防局指出，聖曜課後照顧中心負責人王健源在看到影片後深受觸動，主動聯繫消防局表達慰問，並捐贈慰問物資，同時認養搜救犬DOTA一年，以實際行動支持搜救犬的訓練與照護。他表示：「看到領犬員細心替DOTA洗腳的畫面，真的很感動。牠們不只是訓練夥伴，更是救災中的英雄。希望盡一份力量，為他們打氣，也提醒更多人關注消防與搜救的重要性。」

消防局說，搜救犬DOTA是特搜隊表現優異的犬隻之一，平日接受高強度訓練，並投入多起實際救援任務。民間愛心的加入不僅能補充訓練與照護資源，也象徵社會對搜救工作的肯定，進一步提升救災能量，為更多生命帶來希望。

消防局強調，未來將持續推動搜救犬照護與民間合作計畫，歡迎各界共同響應公益，讓消防與民間攜手守護城市安全，讓溫暖力量在災後持續延展。

王健源搜救犬DOTA捐物資台南特搜隊

