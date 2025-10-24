　
社會焦點

精實立體救災訓練　高市特搜隊攜手空勤總隊強化協同救援

▲▼高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，於20日至23日，由高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地人員，進行為期四天的直升機立體救災訓練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，由高市特搜大隊會同空中勤務總隊南區駐地人員，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。本次訓練旨在提升特搜人員面對各類特殊災害救援的實務能力，並特別強化與直升機協同作業的默契與效率。

參訓人員包含高雄市政府消防局特種搜救隊的警、義消人員，訓練課程結合理論講授與實際操作。內容豐富多元，涵蓋直升機繩索下降技術、黑鷹直升機性能介紹、落地場管制作業、危險區域接近與安全管控、指揮直升機起降手勢運用、進出艙程序及機內通話要領等關鍵技能。

▲▼高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，於20日至23日，由高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

在實作階段，學員們更親自進行了黑鷹直升機滯空繩索下降訓練，實際體驗高空懸停作業流程，熟悉安全操作要點。高市消防局表示，特搜隊在113年成功通過「NAP國家搜救隊伍能力分級認證」中的重型救援能力認證後，仍持續不斷精進訓練。本次更與內政部消防署特種搜救隊、內政部空中勤務總隊共同合作辦理，全面強化了空中與地面立體救災的整體量能。

高雄市政府消防局邱榮振副局長特於訓練期間親臨現場慰問，他除了肯定參訓人員在高風險環境下展現的專業與勇氣外，更勉勵所有消防同仁持續精進專業技能，以維護民眾生命安全。

▲▼高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，於20日至23日，由高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

邱副局長進一步指出，此項訓練不僅強化了消防局與空勤總隊、消防署特種搜救隊之間的合作默契，更象徵著高市消防在面對災害救援國際化的挑戰中，持續朝向專業化與多元化的救災模式邁進。

▲▼高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，於20日至23日，由高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市政府消防局強調，透過此次直升機立體救災訓練，不僅能驗證現行救災程序與裝備效能，更有效提升了消防人員在複雜地形及緊急狀況中的應變能力，確保在第一時間投入救援行動時，能以最安全、最快速及最有效的方式執行任務，展現高雄消防守護市民生命財產安全的堅定決心與行動力。

▲▼高雄市政府消防局為持續精進特種搜救能力，於20日至23日，由高市特搜大隊及空中勤務總隊南區駐地，於20日至23日在屏東里港朧祥河濱公園，盛大辦理為期四天的「直升機立體救災訓練」。（圖／記者吳世龍翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄特搜隊直升機救災訓練消防

