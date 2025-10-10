　
地方 地方焦點

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

▲台南市特搜隊抵達花蓮災區後立即展開搜救任務，遠從台中投入救災的堆高機志工因腳跟磨破起水泡，由台南特搜醫療組協助清創包紮，場面溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市特搜隊抵達花蓮災區後立即展開搜救任務，遠從台中投入救災的堆高機志工因腳跟磨破起水泡，由台南特搜醫療組協助清創包紮，場面溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市特搜隊10日下午抵達花蓮縣前進指揮所報到後，立即投入災區搜救行動。特搜人員分成兩組，分別於佛祖街一帶及光復溪沿岸展開地面挖掘與無人機空拍搜索，爭分奪秒搜尋受困民眾。

▲台南市特搜隊抵達花蓮災區後立即展開搜救任務，遠從台中投入救災的堆高機志工因腳跟磨破起水泡，由台南特搜醫療組協助清創包紮，場面溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

與此同時，台南特搜醫療站也上演一幕感人的插曲─一名遠從台中趕來的堆高機志工，已在災區奮戰超過12天，因長時間穿著安全鞋工作，雙腳腳跟嚴重磨破並起了大水泡，幾乎無法再行走。台南特搜隨隊醫療組立即接手處置，成員包括安南醫院詹明勳醫師、陸乃甄主任與三位護理師，現場迅速進行診斷、清創與包紮，協助志工減輕疼痛、穩定狀況。

▲台南市特搜隊抵達花蓮災區後立即展開搜救任務，遠從台中投入救災的堆高機志工因腳跟磨破起水泡，由台南特搜醫療組協助清創包紮，場面溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市特搜隊醫療站也持續接受身體不舒服人員報到，2位現場志工自述感覺沒精神、頭暈且經生命徵象量測後呈發燒狀態，給予新冠快篩及流感快篩，其流感快篩結果呈陽性，後續通報現場指揮中心及建議2位志工民眾儘速前往醫療院所接受治療。

台南特搜隊指出，這次支援任務除全力搶救災民，也同樣關懷每一位在現場默默奉獻的「超人們」。不論是搜救人員、志工或當地居民，只要身體不適或受傷，醫療組都會即刻伸出援手，讓前線能量不間斷。

更多新聞
台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

