同島一命！新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

▲新北市消防局特搜隊搜救犬「Aqua」將前往花蓮人道救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局從10月4日起，調派大量人力前往支援花蓮光復鄉災後復原工作。歷時11天，新北消防與義消共動員近80人，完成光復商工校園的清淤、環境整復等艱鉅任務，在14日完成階段性任務。此外，新北市特種搜救隊也將在19日出動，攜帶搜救犬前往花蓮，接力投入人道搜救任務。

新北市消防局此次支援重點，主要集中在花蓮縣光復商工校園的復原作業。由於校園遭受大量泥沙淤積，在為期12天的支援行動中，消防隊員們完成了校長辦公大樓前廣場、行政大樓、圖書館及視聽大樓中庭等重點區域的清洗作業，讓校園逐步恢復整潔面貌。同時，也針對教職員宿舍、學生宿舍與周邊道路進行環境整理與排水溝暢通作業，以協助學校恢復正常運作。

▼新北市消防人員結束11天花蓮光復鄉救災 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

本次支援任務共動員消防人員59名、義消22名、替代役1名，累計投入人次高達246人次，出動水箱車7輛、後勤車26輛。新北市消防局表示，所有人員皆秉持「同島一命」的精神，展現新北消防救災行動力與絕佳韌性，全力協助災區復原工作。

除了校園復原外，新北市特種搜救隊也將持續配合消防署調度，投入馬太鞍溪人道搜救任務。預計10月19日至21日期間，出動4車、10名特搜人員，以及搜救犬「Aqua」前往支援。為確保搜救犬的執勤安全與健康，本次行動還特別邀請臺灣工作犬發展協會的關心羚獸醫師及李浩廷獸醫師助理2人隨隊提供專業犬隻照護，展現跨域合作與專業搜救能量。