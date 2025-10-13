嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

▲嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



花蓮自9月23日面對馬太鞍堰塞湖溢流事件所帶來的嚴重災害，迄今已造成19人死亡，尚有5人失聯，並持續進行災後復原工作當中，嘉義縣消防局於10月13日集結特搜隊人員10名，並由局長蔡建安親自訓勉鼓舞士氣後，出發前往花蓮縣光復鄉地區，以展現嘉義縣對災區的關懷與支援。

自發生災害開始，為協助災區救援工作，翁章梁縣長秉持著人飢己飢、相互援助的精神，派遣嘉義縣特搜隊20位人員前往花蓮縣災害現場，並與其他縣市之搜救隊及民間救災機具共同合作執行搜救任務，經過多日努力，確定已知的受困人員皆成功獲得救援後始歸隊。

但迄今於花蓮馬太鞍溪災害現場仍有5名民眾失聯，經中央災害應變中心指示，為不放棄任何一絲希望，持續派遣業經國家搜救隊分級認證(NAP)合格之縣市特種搜救隊前往支援搜救任務。

此次出動消防局特搜隊人員計10人，並攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛所需車輛，至花蓮與當地的救災隊伍緊密配合，以期得以順利尋獲失聯民眾。

局長蔡建安特別指示與勉勵同仁，我們特搜隊員的訓練與專業能力是經過國家合格認證的，此次馬太鞍堰塞湖的溢流重創花蓮造成嚴重災情，我們嘉義縣必須盡一份心力，肩負起支援搜救的重任，以展現跨縣市協力救援的精神，並希望同仁於災害現場必須以自身安全為第一要件，遵守救災紀律要求，於救災現場盡我們所能提供必要的支援與協助。