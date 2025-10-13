　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

▲▼ 愛不停歇！嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

花蓮自9月23日面對馬太鞍堰塞湖溢流事件所帶來的嚴重災害，迄今已造成19人死亡，尚有5人失聯，並持續進行災後復原工作當中，嘉義縣消防局於10月13日集結特搜隊人員10名，並由局長蔡建安親自訓勉鼓舞士氣後，出發前往花蓮縣光復鄉地區，以展現嘉義縣對災區的關懷與支援。

▲▼ 愛不停歇！嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

自發生災害開始，為協助災區救援工作，翁章梁縣長秉持著人飢己飢、相互援助的精神，派遣嘉義縣特搜隊20位人員前往花蓮縣災害現場，並與其他縣市之搜救隊及民間救災機具共同合作執行搜救任務，經過多日努力，確定已知的受困人員皆成功獲得救援後始歸隊。

▲▼ 愛不停歇！嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

但迄今於花蓮馬太鞍溪災害現場仍有5名民眾失聯，經中央災害應變中心指示，為不放棄任何一絲希望，持續派遣業經國家搜救隊分級認證(NAP)合格之縣市特種搜救隊前往支援搜救任務。

此次出動消防局特搜隊人員計10人，並攜帶救生、特搜裝備及無人機，駕駛所需車輛，至花蓮與當地的救災隊伍緊密配合，以期得以順利尋獲失聯民眾。

▲▼ 愛不停歇！嘉義縣特種搜救隊集結隊伍持續前往花蓮協助搜救 。（圖／嘉義縣消防局提供）

局長蔡建安特別指示與勉勵同仁，我們特搜隊員的訓練與專業能力是經過國家合格認證的，此次馬太鞍堰塞湖的溢流重創花蓮造成嚴重災情，我們嘉義縣必須盡一份心力，肩負起支援搜救的重任，以展現跨縣市協力救援的精神，並希望同仁於災害現場必須以自身安全為第一要件，遵守救災紀律要求，於救災現場盡我們所能提供必要的支援與協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

更多熱門

相關新聞

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

受災戶「笑著說一句話」逼哭女團成員

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔近三個禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包含了曾和簡廷芮（Dewi）組成女團「Dears」的小安（安婕希、Dabe）。

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

關鍵字：

嘉義縣花蓮特搜隊支援

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面