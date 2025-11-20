台南流感疫苗12月初將用罄！　衛生局籲高風險族群儘速完成接種

▲台南流感疫苗接種踴躍，預估12月初前全數用罄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期天氣變化大，呼吸道疾病傳播風險升高，台南市今年公費流感疫苗接種情形踴躍，市民反應熱烈，使群體保護力明顯提升，台南市衛生局20日表示，截至11月17日，全國公費流感疫苗已接種583.3萬人次，台南市接種數達489219人次，推估台南市疫苗預計將在12月初全數用罄，呼籲符合資格但尚未接種的民眾儘早安排，以免錯過最後機會。

衛生局引用疾管署資料指出，全國第46週類流感門急診就醫人次為89551人，相較第45週的98807人減少9256人、下降9.37%；台南市部分，第46週門急診7421人次，也比前一週7948人次減少527人、下降6.63%。衛生局表示，數據顯示疫苗具有明顯保護效果，但重症與死亡仍需高度警戒。

全國第46週流感併發重症累計2209例、死亡523人；新冠重症1710例、死亡396人。台南市同週則有流感重症249例、死亡66例；新冠重症131例、死亡35例。衛生局呼籲，尚未接種公費疫苗的市民應把握最後有限時程，盡速至合約院所或衛生所完成接種，持續強化免疫屏障。

衛生局長李翠鳳強調，高風險族群絕不可輕忽流感威脅，包含65歲以上長者、慢性病患、嬰幼兒、學齡前兒童、孕婦與醫事人員等，皆為重症高風險族群，且目前疫苗已進入倒數階段，呼籲務必儘快接種，避免後續缺貨影響保護力。

衛生局提醒，氣溫持續變動，呼吸道傳染病風險將同步升高，應注意健康狀況與重症警示徵兆，如呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，一旦出現應立即就醫。民眾可至衛生局官網或疫苗預約平台查詢接種院所與詳細資訊。