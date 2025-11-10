雞蛋驗出芬普尼！彰化文雅畜牧場停止出貨　全面調查汙染源

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉文雅畜牧場所生產的雞蛋，被檢驗出含有農藥「芬普尼」代謝物含量超標，食藥署緊急將15萬顆問題雞蛋預防性回收下架。由於該畜牧場日前才因檢驗合格而解除管制，在接獲中央通知後，縣府已立即重啟管制並協調業者停止出貨，同時全面啟動污染源調查，要為民眾的食安把關。衛生局強調本次預防性下架之15萬顆雞蛋均在掌握中，目前已全部下架，持續監控產品狀況，以維護民眾食品衛生安全。

整起事件始於11月5日，彰化縣衛生局接獲通報後，便對文雅畜牧場進行「移動管制」，禁止其蛋品出貨。隨後在11月6日、7日兩天，共計管制了418箱雞蛋。

11月7日的初步檢驗結果顯示為「未檢出」，畜牧場因此於11月8日獲得衛生單位同意，解除移動管制。然而，食藥署通知後續檢驗結果，發現有4批雞蛋的芬普尼代謝物不符規定。縣府接獲通知後，立即協調業者停止出貨，並對該場「繼續進行移動管制與抽驗」，以防問題蛋品流入市面。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，這次事件是台灣首次透過「雞蛋溯源碼」成功追出問題蛋品的典型案例。他進一步解釋，溯源碼就像是每顆雞蛋的身份證，消費者在洗選蛋上會看到兩排噴印，上排是代表來源畜牧場的溯源編號，下排則是包裝日期與生產方式，懷疑可能是有其他污染因子所致。

為徹底找出問題根源，彰化縣動物防疫所已會同環保局人員，前往畜牧場進行全面調查。動防所表示，將不僅僅是複驗場內蛋品，更會擴大採樣範圍，包括畜牧場周圍的土壤、雞隻羽毛、飲用水以及雞蛋樣本，進行更精確的檢驗。為爭取時效，採集的樣本將由同仁親自送驗，務求盡快釐清芬普尼殘留的來源。本次預防性下架之15萬顆雞蛋均在掌握中，目前已全部下架，衛生局持續監控產品狀況，以維護民眾食品衛生安全。

