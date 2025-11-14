阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光

▲霸氣老闆力挺阿伯，在現場花光普發1萬。（圖／canonkuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



網搜小組／劉維榛報導

新北中和一家經營70年雜貨店，年邁老闆因販售過期商品遭到檢舉處罰，兩次共被罰了12萬，引發民眾心疼不已，紛紛喊話用新台幣下架。一名老闆拿到普發1萬元後，就前往阿伯雜貨店爆買一波，暖舉曝光後，網友紛紛狂讚「善的循環才能讓台灣越來越好」、「好心會有好報」。

一名網友「canonkuo」在Threads分享老闆的善舉，他認為這次普發1萬，可以回饋給需要幫助的人，讓這筆錢能發揮更大的價值，恰好得知這家中和雜貨店被檢舉開罰，於是親赴現場要用「新台幣下架」，幫忙老人家減輕一些罰款壓力。

阿伯喊冤，他真的不是故意賣過期商品，真的是因為年紀大了，導致沒注意期限問題，「如果有過期商品，可以提醒我，我會下架。」原PO也喊話，民眾可以提醒方式來代替直接檢舉。

據《TVBS新聞網》報導，該間雜貨店在中和圓通路上，阿伯承接祖母留下來的店，至今已開近70年，但因販售逾期商品，今年4月已被衛生局開罰6萬元，未料最近再度被檢舉。

也有網友在貼文提及，阿伯因為體力有限，就連走路也成問題，要用小碎步的，可想而知，他一個老人家顧店真的很困難，現在只能盡所能在各方面協助伯伯，定期檢查貨品的到期日，「能力許可的話，就持續地買一點東西作支持，謝謝大家的愛心！」

其他網友大讚，「善的循環才能讓台灣越來越好」、「好棒喔！社會多一點這樣的人，世界會更美好」、「祝公司生意興隆，財源滾滾」、「好心會有好報」、「太暖心了啦」。

▼阿伯喊話，真的不是故意要賣過期商品。

