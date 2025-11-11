子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤崩潰：活得像惡夢

▲女子接受子宮肌瘤手術，術後腹腔爆血命懸一線，至今肚子上仍留2道明顯疤痕。（圖／翻攝自爆料公社）

記者許宥孺／高雄報導

一名女子今年4月到國軍高雄總醫院接受子宮肌瘤微創手術，術後卻產生嚴重併發症，當晚腹腔大量出血緊急被推進手術室，經剖腹搶救、輸8袋血才從鬼門關搶回一命，又因插管治療造成肺塌陷、肺栓塞，且未來生育無法自然產。女子痛訴，肚子上的長疤是她無法忽視的痛，這半年活得像場惡夢，但院方的賠償金額遠遠不足彌補她的痛苦與損失。院方對此表示，與家屬持續溝通，並配合衛生局進行醫療爭議調解中。

「從來沒想過一個『小手術』會差點要了我的命⋯」。一名女子在爆料公社發文表示，她在國軍高雄總醫院接受子宮鏡手術切除子宮肌瘤，醫師強調這是微創手術，沒有傷口、恢復快、幾乎無風險，她當時相信了。手術當天是早上8點第一台刀，原以為中午就能下床，然而術後卻產生劇烈嘔吐、腹部疼痛得難以忍受。

女子表示，她向護理人員反映，但護理師卻說：「這麼小的手術不會這麼痛吧？妳可能太緊張了。」她試圖撐著下床上廁所，不過從床上起身就整個人暈倒，最後只好插導尿管，但院方仍然說：「休息一下，明天就會好。」直到晚上，醫師才覺得奇怪，幫她照腹部超音波，才發現她的腹腔裡面全是血。

女子說，她當下被緊急推進手術室，醫師發現「子宮被刺穿、靜脈被劃破，大量內出血」，必須緊急剖腹搶救，最後輸8袋血，才從鬼門關撿回一命。不過她因失血太多陷入低血容量性休克、嚴重貧血，插管導致她聲帶受傷，聲音沙啞到幾乎講不出話，術後出現肺積水、肺塌陷等併發症；修補血管造成雙腿靜脈栓塞、肺栓塞，每天都要靠藥物防止血栓、持續復健、抽血檢查，「頭髮一撮一撮掉，身心都被掏空，更殘酷的是，我失去了自然生產的可能」。

「肚子上那道長疤成為我無法忽視的痛。」女子說道，她曾熱愛潛水、攝影，如今卻連穿上泳衣的勇氣都沒有，每當看見那道疤痕就感到自卑與無力，這半年她活得像一場惡夢，每晚都睡不著、常被噩夢驚醒，得靠安眠藥，工作、生活、體力都受到影響，然而院方所提出的賠償金額遠遠無法彌補她所承受的痛苦與損失。

▲國軍高雄總醫院。（圖／記者吳世龍攝）



國軍高雄總醫院對此表示，女子於今年4月29日至本院婦產科執行子宮肌瘤切除手術，於術後發生併發症。本院於事發同時由專業醫師全力投入治療，給予最完善之照顧。全案現與家屬持續溝通，並配合高雄市衛生局實施醫療爭議調解中。

衛生局則表示，8月15日接獲該名民眾申請醫療爭議調解後，即依《醫療事故預防及爭議處理法》第6條及第12條規定，要求醫院先行與病方說明、溝通及關懷。同時函調患者病歷及院方醫療處置說明後，續於10月27日召開調解會議，會中由2位具法律及醫療專業背景調解委員協助醫病雙方進行溝通協調。調解委員已於該次會議中協助雙方進行爭點分析，但雙方尚有爭點未取得共識，因此擇期再次召開醫療爭議調解會議。