　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／TWICE開唱！場外瘋拆售現象級「追星保健品」　衛生局要抓了

▲▼TWICE高雄快閃店。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲TWICE本週末在高雄世運主場館一連唱2天。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團TWICE出道10年，22、23日將首度登台舉辦專場演唱會，不只ONCE火力應援，高雄也點亮子瑜代表色的藍燈迎接兔寶們。為了保持清晰視力，就有網友在網路社群上公開拆售被封為「演唱會神器」的藍莓保健食品，一份20元，吸引大票ONCE下訂預留，衛生局表示，依《食安法》規定，民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，將派員無預警稽查，查獲違規最高可處300萬元罰鍰。

為迎接TWICE到高雄開唱，官方即日起至11月24日的「巡迴快閃店」，在義享時尚廣場推出期間限定品項及特典，有粉絲凌晨2點就在百貨外夜排，就怕買不到周邊商品。還有粉絲斥資租借看板，歡迎台灣成員周子瑜出道10年首次回家鄉開唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

高市府也規劃7大地標，以雷射字體「TWICE WORLD TOUR」和巡迴視覺藍燈光秀 ，自今（18）日起至23日，每晚5點30分至11點，在大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站點亮視覺藍應援燈光。

▲民眾在演唱會場周拆售「演唱會神器」藍莓保健品。（圖／翻攝自threads）

▲民眾在演唱會場周拆售「演唱會神器」藍莓保健品。（圖／翻攝自threads）

不只門票、手燈是必備，現在追星族口耳相傳的「演唱會神器」也被列入不可缺少的隨身包清單。不少網友曾在社群分享，演唱會前半小時吞下藍莓保健食品，視野竟變得更清晰明亮。就有民眾在threads上發文表示，TWICEu演唱會當天會在場外拆售該款保健食品，強調會用筷子分裝並用小夾鏈袋裝好，標價一份2顆20元，吸引大票ONCE留言「+1」預訂。

衛生局對此指出，依《食品安全衛生管理法》第21、22及30條相關規定，國產及輸入食品皆應向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

▲▼速攻藍莓,演唱會神器,追星。（圖／記者許宥孺攝）

▲藍莓保健食品被追星族封為演唱會神級。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局強調，依法民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品且分裝須符合食品良好衛生規範準則，後續將派員無預警查察，倘經查獲違規，依法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者勿購買來路不明食品，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7-11無人商店「天花板攝影機140支」畫面曝！全場愣：密集恐懼症

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

睡館嫂謠言滿天飛！館長鄭重澄清「沒陽痿」：真的不是3公分

周杰倫官方二次元形象「周同學」推出首款貼圖　「貼進」你的日常生活！

普發1萬拿到手「不知道怎麼用？」　一票已用光：就沒了

獨／TWICE開唱！場外瘋拆售現象級「追星保健品」　衛生局要抓了

毒又不是我放的！賣出3240斤芬普尼蛋　龍忠蛋行：彰化縣府有疏失

【廣編】台大EMBA高球日五屆傳承　揮桿展現「歡樂、凝聚、榮耀」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

7-11無人商店「天花板攝影機140支」畫面曝！全場愣：密集恐懼症

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

睡館嫂謠言滿天飛！館長鄭重澄清「沒陽痿」：真的不是3公分

周杰倫官方二次元形象「周同學」推出首款貼圖　「貼進」你的日常生活！

普發1萬拿到手「不知道怎麼用？」　一票已用光：就沒了

獨／TWICE開唱！場外瘋拆售現象級「追星保健品」　衛生局要抓了

毒又不是我放的！賣出3240斤芬普尼蛋　龍忠蛋行：彰化縣府有疏失

【廣編】台大EMBA高球日五屆傳承　揮桿展現「歡樂、凝聚、榮耀」

7-11無人商店「天花板攝影機140支」畫面曝！全場愣：密集恐懼症

不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

德魯攻防宰制TPBL助攻城獅連勝　效率值34.5獲頒單周MVP

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

高國慶接任三壘指導曝餅總用意：把周廣勝拉回休息室

台北女宜蘭找前男友！再揪1男遊花蓮　入住汽旅「狂歡12hrs」喪命

乘客突開門騎士被擊落當場倒地　台中警：善用荷蘭式開門法

視榮民為父、守護偏鄉醫療　愛爾麗常如山花蓮一日兩公益展現企業暖實力

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

反攻大陸成功？從從容容游刃有餘登上共艦　王世堅笑：統一次就好了

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

生活熱門新聞

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

5藝人「被求刑2年8月」　律師：要進去關

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

越晚越冷！　剩12℃時間曝

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

更多熱門

相關新聞

迎TWICE港都開唱　黃捷穿藍衣換藍髮頭貼：ONCE應援就位

迎TWICE港都開唱　黃捷穿藍衣換藍髮頭貼：ONCE應援就位

韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出。不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市政府也準備滿滿的應援給ONCE們。民進黨立委黃捷今（18日）表示，高雄市長陳其邁和她都換上藍色頭髮頭貼，用最大熱情、應援歡迎TWICE來到高雄。

高雄月世界廢棄物追查到善化台南市府出手嚴查非法棄置業者

高雄月世界廢棄物追查到善化台南市府出手嚴查非法棄置業者

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

關鍵字：

高雄衛生局TWICE追星演唱會世運主場館藍莓保健食品

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面