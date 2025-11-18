獨／TWICE開唱！場外瘋拆售現象級「追星保健品」　衛生局要抓了

▲TWICE本週末在高雄世運主場館一連唱2天。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團TWICE出道10年，22、23日將首度登台舉辦專場演唱會，不只ONCE火力應援，高雄也點亮子瑜代表色的藍燈迎接兔寶們。為了保持清晰視力，就有網友在網路社群上公開拆售被封為「演唱會神器」的藍莓保健食品，一份20元，吸引大票ONCE下訂預留，衛生局表示，依《食安法》規定，民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品，將派員無預警稽查，查獲違規最高可處300萬元罰鍰。

為迎接TWICE到高雄開唱，官方即日起至11月24日的「巡迴快閃店」，在義享時尚廣場推出期間限定品項及特典，有粉絲凌晨2點就在百貨外夜排，就怕買不到周邊商品。還有粉絲斥資租借看板，歡迎台灣成員周子瑜出道10年首次回家鄉開唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE將來台開唱，高雄地標建築點亮巡迴視覺藍。（圖／高雄美食走跳-刁嘴公主臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

高市府也規劃7大地標，以雷射字體「TWICE WORLD TOUR」和巡迴視覺藍燈光秀 ，自今（18）日起至23日，每晚5點30分至11點，在大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站點亮視覺藍應援燈光。

▲民眾在演唱會場周拆售「演唱會神器」藍莓保健品。（圖／翻攝自threads）



不只門票、手燈是必備，現在追星族口耳相傳的「演唱會神器」也被列入不可缺少的隨身包清單。不少網友曾在社群分享，演唱會前半小時吞下藍莓保健食品，視野竟變得更清晰明亮。就有民眾在threads上發文表示，TWICEu演唱會當天會在場外拆售該款保健食品，強調會用筷子分裝並用小夾鏈袋裝好，標價一份2顆20元，吸引大票ONCE留言「+1」預訂。

衛生局對此指出，依《食品安全衛生管理法》第21、22及30條相關規定，國產及輸入食品皆應向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且應以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料。

▲藍莓保健食品被追星族封為演唱會神級。（圖／記者許宥孺攝）



衛生局強調，依法民眾不可販售無查驗登記、輸入許可及外包裝無繁體中文標示產品且分裝須符合食品良好衛生規範準則，後續將派員無預警查察，倘經查獲違規，依法處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者勿購買來路不明食品，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。