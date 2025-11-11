▲台東健康嘉年華嗨翻市民廣場 上千人「FUN心醫起動」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣衛生局舉辦的2025健康嘉年華於週末在台東市民廣場登場，以「勇闖六大健康島嶼」為主題，將食品安全、心理健康、長照、防疫、醫療與保健等健康議題轉化為趣味闖關元素。6座色彩繽紛、造型活潑的主題島嶼攤位吸引大批親子族群到場，民眾穿梭在各攤位間完成任務並集章換取摸彩資格及TTPUSH健康金幣，現場笑聲不斷，氣氛熱鬧。

除了寓教於樂的闖關設計，主辦單位也安排兒童氣墊遊樂設施、投籃體驗區與特色美食市集，讓來訪的家庭能在學習健康知識之餘，享受輕鬆的親子互動。午後的市民廣場充滿活力，不少家長陪著孩子在遊戲區盡情放電，活動宛如一場結合教育與娛樂的健康嘉年華會。

活動最受矚目的摸彩壓軸更掀起高潮，在專屬抽獎系統的安排下，共有46項獎品陸續送出，包括手機、平板與智慧手錶等熱門商品，幸運得主接連現身，為整場活動增添驚喜與歡樂。

台東縣衛生局局長孫國平表示，健康嘉年華多年來深受民眾喜愛，今年的活動除了延續活潑的遊戲互動模式，也融入最新的醫療照護政策資訊，強調正確用藥、食品安全、心理健康、社區防疫與健康老化的重要性，並透過多元化展示方式引導民眾以自然輕鬆的方式學習健康知識。他指出，台東縣平均餘命增幅位居全國前列，反映出地方在健康促進與疾病預防方面的努力與成果。

孫國平也感謝參與的民眾、醫療院所、志工團隊及所有協辦單位共同投入，讓活動在熱情與活力中順利落幕。他強調，台東縣衛生局未來將持續以創新方式推動全民健康理念，讓健康生活融入日常，讓每位台東鄉親都能在愉快的互動中更接近健康目標。