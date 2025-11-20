　
地方 地方焦點

桃園廚餘去化處理全國標竿　立委率環境部與農業部考察觀摩

▲非洲豬瘟入侵台灣，全國暫停廚餘養豬，桃園成為廚餘多元再利用標竿城市。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

受到非洲豬瘟入侵台灣，全國暫停廚餘養豬，立法院社會福利及衛生環境委員會20日率環境部、農業部至桃園市榮鼎生質能中心及泓橋環保科技工程公司考察，實地了解桃園廚餘去化量能與生質能循環技術，肯定桃園在非洲豬瘟爆發後，全國面臨廚餘去化危機時仍能維持穩定處理，成為全台「廚餘多元再利用標竿城市」。

▲▼廚餘從攪碎脫水至預拌到專利酵素以至乾燥熟成技術只要3小時可完成有機肥料及營養液。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市政府環保局表示，桃園因超前配置「厭氧消化沼氣發電＋堆肥製肥」多元再利用體系，其中，全國首座整合型生質能中心，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，再加上委託轄內泓橋環保科技工程股份有限公司處理廚餘，足以妥善處理桃園每日產出的廚餘。疫情期間廚餘再利用資源化達86%，實現循環經濟及環境永續政策。

立法院環委會、環境部與農業部今日實地瞭解桃園從前端收運、中央調度到末端去化的完整體系，立委涂權吉表示，認為泓橋環保科技公司再利用為核心的模式，成功示範地方政府如何將廚餘由負擔轉為資源，也提供中央未來推動全國生質能政策的重要參考，泓橋董事長張永暘表示，就是將科技導入循環經濟，讓廚餘變黃金，一個計劃解決碳排放，肥料及廚餘，讓台灣有機島廚餘變資源。

台南流感疫苗12月初將用罄！　衛生局籲高風險族群儘速完成接種

左鎮化石園區「化石知識家」爆滿！　海洋古生物課程親子學習熱

桃園廚餘去化處理全國標竿　立委率環境部與農業部考察觀摩

台南消防局辦幫浦消防車共識營　162名外勤幹部強化實戰效能

埔里花卉展暨南投花卉嘉年華　兩大主題展區11/22起同步綻放

大南方新矽谷進度延宕　陳亭妃要求國發會跨部會補強、確保預算期程

桃園婦找不到機車急報案　警調監視器發現烏龍一場

阿北喝太茫！醉到隔天找不到車「以為被偷」　屏東警迅速尋回

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

