桃園廚餘去化處理全國標竿　立委率環境部與農業部考察觀摩

▲非洲豬瘟入侵台灣，全國暫停廚餘養豬，桃園成為廚餘多元再利用標竿城市。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

受到非洲豬瘟入侵台灣，全國暫停廚餘養豬，立法院社會福利及衛生環境委員會20日率環境部、農業部至桃園市榮鼎生質能中心及泓橋環保科技工程公司考察，實地了解桃園廚餘去化量能與生質能循環技術，肯定桃園在非洲豬瘟爆發後，全國面臨廚餘去化危機時仍能維持穩定處理，成為全台「廚餘多元再利用標竿城市」。

▲▼廚餘從攪碎脫水至預拌到專利酵素以至乾燥熟成技術只要3小時可完成有機肥料及營養液。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市政府環保局表示，桃園因超前配置「厭氧消化沼氣發電＋堆肥製肥」多元再利用體系，其中，全國首座整合型生質能中心，設計處理量每日最大可處理135公噸生熟廚餘、水肥，再加上委託轄內泓橋環保科技工程股份有限公司處理廚餘，足以妥善處理桃園每日產出的廚餘。疫情期間廚餘再利用資源化達86%，實現循環經濟及環境永續政策。

立法院環委會、環境部與農業部今日實地瞭解桃園從前端收運、中央調度到末端去化的完整體系，立委涂權吉表示，認為泓橋環保科技公司再利用為核心的模式，成功示範地方政府如何將廚餘由負擔轉為資源，也提供中央未來推動全國生質能政策的重要參考，泓橋董事長張永暘表示，就是將科技導入循環經濟，讓廚餘變黃金，一個計劃解決碳排放，肥料及廚餘，讓台灣有機島廚餘變資源。