全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

記者陳家祥／台北報導

非洲豬瘟疫情危機暫時解除，環境部今（13日）在行政院會報告各縣市廚餘去化情形，自防疫措施啟動以來，全國平均每日廚餘清運量約1779公噸，經各縣市積極調度與中央協調，目前已妥善去化，未出現隨意棄置或環境污染情事。行政院長卓榮泰指示環境部，督導設施不足的縣市加速增設廚餘再利用設施；此外，也需要求其他縣市支援，在朝長期發展廚餘轉型的輔導過程中，做其他各項努力及措施。

根據113年統計，家戶廚餘約占全年總量的65％（50.5萬公噸/年），事業廚餘如餐廳、賣場及團膳等約占35％（26.7萬公噸/年）。約有62.6％廚餘以高溫蒸煮後養豬方式再利用，其餘則分別透過堆肥化（30％）、能源化（6.2％）及其他如養黑水虻與雞鴨（1.2％）處理。

為配合防疫政策禁止廚餘養豬，環境部已即時啟動應變機制，以堆肥化及能源化為優先，並輔以公有焚化廠協助處理，且公有焚化廠具備充足緊急處理量能，以確保短期廚餘能安全去化。截至11月10日，禁養期間全國平均每日廚餘清運量約1779公噸，其中再利用處理占44％（785公噸／日），焚化與掩埋合計占56％（994公噸／日）。

卓榮泰說，為因應目前禁止廚餘養豬，請環境部加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘的清運以及去化的處理，要求在禁止廚餘養豬期間要進行掩埋廚餘的各項縣市，對於掩埋場周遭環境的水質務必要加強監控，確保杜絕各種野生物不能入侵、異味不能擴散，也讓污染相鄰河川的問題能得到有效的控制，避免二次環境的傷害。另外，學校團膳部分，要確保廚餘的清運順暢。

卓榮泰表示，短期內廚餘去化要透過焚化或是掩埋處理，但長期必須要朝向堆肥化、能源化等各種利用永續的方式推動。卓指示環境部督導轄內設施不足的縣市，加速增設廚餘再利用的設施；此外，也要在需要的時候，要要求其他縣市支援，在朝長期發展廚餘轉型的輔導過程中，在做其他各項努力及措施。

針對外界關切廚餘投入焚化可能影響設備及空污排放問題，環境部已於11月7日邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測頻率，以確保環境安全。環境部並強調，焚化處理僅屬短期應變措施，非長期政策方向。

另針對防疫期間廚餘再利用養豬場之管理，地方環保機關目前正執行第四波稽查，前三波完成率均達100%，共查獲4家違規業者並依法處分。各縣市廚餘掩埋場亦已全面完成圍籬設置，防止野豬及野生動物進入覓食。

環境部表示，廚餘管理屬地方自治事項，感謝各縣市政府全力配合，使防疫與環境維護得以兼顧。未來中長期將與地方合作，提升堆肥化、生質能化及黑水虻等循環利用量能。同時，環境部、教育部及農業部將共同推動「惜食教育」，從源頭減少食物浪費，落實循環經濟與淨零目標。