生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葛如鈞「用AI管Threads」被抓包！收反共圖回：看不到圖片內容

▲▼葛如鈞 國民黨團召開 關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業 民眾犧牲多少 記者會 立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藍營立委葛如鈞在Threads上自稱「科技立委」，近日卻被網友發現，他疑似使用AI回覆留言，但受爭議的是，其中有人傳「反共圖」卻看不到內容，質疑他是否用中國的AI，引發話題，連律師林智群也PO出一段似乎是AI回應的截圖打趣，「果然是科技立委」。

有網友發文表示，不要留言給葛如鈞，覺得他的Threads帳號明顯是利用AI在經營，而且甚至是使用中國的AI，建議直接封鎖，以免幫他收集資料。

會這樣覺得，是因為該名網友傳了一張寫有「投降中國黨」的鄭麗文和習近平握手圖，但葛如鈞的帳號卻回「收到圖片囉！但我現在看不到圖片內容，只能處理文字訊息。可以再用文字描述一下你的想法或問題嗎？」

律師林智群也PO出一張截圖，「有網友覺得國民黨立法委員葛如鈞的帳號回應方式很奇怪，懷疑是AI，就問它這個問題，葛委員的帳號非常的誠實。#果然是科技立委。」

只見有網友留言問「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答。」葛如鈞帳號則回「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。如果對AI有更多好奇，也歡迎繼續提問！」

貼文引發議論，「也太誠實了，我要笑死」、「剛好免責，回覆得好情緒價值，出包了後說這是AI不是我本人回覆。是個高招」、「AI 乃出家人，不打誑語也」、「搞笑了，自己自爆欸」、「『科技』立委被科技擺了一道。」

11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

葛如鈞「用AI管Threads」被抓包！收反共圖回：看不到圖片內容

