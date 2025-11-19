台南白河業者「廚餘餵豬」！市府聯合稽查抓包　重罰120萬

▲台南白河魏姓養豬戶違法以廚餘飼養豬隻，遭重罰120萬。（圖／台南市政府農業局）

記者林東良、莊智勝／台南報導

自10月爆發非洲豬瘟疫情後，中央隨即宣布禁用廚餘養豬，全面防堵疫情擴散。未料台南市農業局畜產科與動物防疫保護處17日執行聯合稽查時，於白河區發現魏姓養豬戶違法使用廚餘飼養，現場豬隻共計168頭，當場重罰新台幣120萬元。

台南市府農業局指出，17日執行聯合稽查，發現位於白河區的魏姓養豬業者違法使用廚餘，現場飼養豬隻168頭、查獲廚餘10桶，且飼料槽內還有廚餘殘渣，已明顯違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》等規定。

動物防疫保護處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，同步採取最高等級防疫措施，啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化。動保處隨即對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底的清潔與消毒，全方位提升生物安全，另開立全場豬隻移動管制書，並採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。

農業局表示，該畜主先前已被列為追蹤輔導對象，畜產科及動保處近期（11月10日及13日）兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範。農業局強調：「對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。」動保處再次呼籲，依據相關法規，全面禁止將廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料使用，違者最高可處100萬元至300萬元罰鍰。請所有養豬戶務必遵守規定，切勿心存僥倖、以身試法，共同堅守臺南市非洲豬瘟防疫防線，確保產業永續。