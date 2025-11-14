廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

▲陳駿季（左3）說明非洲豬瘟解禁一周後情形。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟禁令上周解禁，至今已超過一周。農業部今（14日）表示，解禁後對進入拍賣場斃死豬一律採檢都是陰性，但為防範非洲豬瘟，未來化製場當天斃死豬或數量異常要進行即時處置。環境部則表示，在12月6日前完備法令，要求用廚餘養豬的豬農，一定裝設自動連續監測，也考慮豬農若惡意違反廚餘養豬規定，將直接廢除許可。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等7項防疫作為，隨後啟動3階段、每階段5天的防疫措施。由於未傳出新個案，農業部在上周宣布解除豬隻禁運，但維持禁廚餘餵豬。非洲豬瘟中央災害應變中心會議指揮官陳駿季，今天說明會議重點及解禁後一周情形。

農業部長陳駿季指出，解禁後至今，對進入拍賣場斃死豬一律採檢都是陰性，目前可鬆一口氣，但為了預防非洲豬瘟，在第4階段會有更精進作為，包括未來化製場當天斃死豬或數量異常時，必須要進行即時處置。

另外，在優化豬農補助部分，陳駿季表示，預計從下周二開始，在全國各地農會啟動一站式服務，讓豬農就近申請相關補助，並直接以入帳方式進入豬農戶頭。

至於外界關心的開放廚餘養豬部分，陳駿季指出，廚餘再利用是地方政府核發，若要開放必須符合「廚餘蒸煮查核落實、監控即時及法令完備」等3條件，所以地方縣市政府同意才能開放，這是最重要的，透過和縣市政府溝通與說明，讓所有豬農知道，若要繼續該廚餘養豬做什麼準備。

不過，陳駿季表示，環境部跟農業部目前也在考慮，若惡意違反相關規定，會考慮直接廢止再利用許可，而不是讓豬農有改善空間，未來也會審慎評估，輔導養豬20頭以下豬農退場。

環境部環管署則說明，《一般廢棄物回收清除處理辦法》已規範一般廢棄物的回收、清除與處理方式，所以會將廚餘蒸煮需要即時監測部分放入上述法規，未來養豬戶若要用廚餘養豬，一定裝設自動連續監測，會在12月6日之前完備上述法令。