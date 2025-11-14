　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

▲▼非洲豬瘟中央災害應變中心11/14記者會，農業部長陳駿季說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳駿季（左3）說明非洲豬瘟解禁一周後情形。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟禁令上周解禁，至今已超過一周。農業部今（14日）表示，解禁後對進入拍賣場斃死豬一律採檢都是陰性，但為防範非洲豬瘟，未來化製場當天斃死豬或數量異常要進行即時處置。環境部則表示，在12月6日前完備法令，要求用廚餘養豬的豬農，一定裝設自動連續監測，也考慮豬農若惡意違反廚餘養豬規定，將直接廢除許可。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等7項防疫作為，隨後啟動3階段、每階段5天的防疫措施。由於未傳出新個案，農業部在上周宣布解除豬隻禁運，但維持禁廚餘餵豬。非洲豬瘟中央災害應變中心會議指揮官陳駿季，今天說明會議重點及解禁後一周情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季指出，解禁後至今，對進入拍賣場斃死豬一律採檢都是陰性，目前可鬆一口氣，但為了預防非洲豬瘟，在第4階段會有更精進作為，包括未來化製場當天斃死豬或數量異常時，必須要進行即時處置。

另外，在優化豬農補助部分，陳駿季表示，預計從下周二開始，在全國各地農會啟動一站式服務，讓豬農就近申請相關補助，並直接以入帳方式進入豬農戶頭。

至於外界關心的開放廚餘養豬部分，陳駿季指出，廚餘再利用是地方政府核發，若要開放必須符合「廚餘蒸煮查核落實、監控即時及法令完備」等3條件，所以地方縣市政府同意才能開放，這是最重要的，透過和縣市政府溝通與說明，讓所有豬農知道，若要繼續該廚餘養豬做什麼準備。

不過，陳駿季表示，環境部跟農業部目前也在考慮，若惡意違反相關規定，會考慮直接廢止再利用許可，而不是讓豬農有改善空間，未來也會審慎評估，輔導養豬20頭以下豬農退場。

環境部環管署則說明，《一般廢棄物回收清除處理辦法》已規範一般廢棄物的回收、清除與處理方式，所以會將廚餘蒸煮需要即時監測部分放入上述法規，未來養豬戶若要用廚餘養豬，一定裝設自動連續監測，會在12月6日之前完備上述法令。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

太子集團爆乳特助「為何能以15萬交保？」　律師曝關鍵！舉1例秒懂

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子！他淚揭吸血套路

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

宜蘭人家中竟有木筏！財經網美驚「是多有錢？」　在地人揭密

太子集團爆乳特助「為何能以15萬交保？」　律師曝關鍵！舉1例秒懂

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子！他淚揭吸血套路

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

天香樓大閘蟹料理開賣　新菜「禿黃油撈飯」僅用蟹黃蟹膏製作

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

生活熱門新聞

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

「轉戰1行業」36歲怕太老！師傅曝月收30萬

真人「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人狂讚

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」

龜吼漁港4顆黃金果988元　名嘴批太坑

男同代孕生4寶稱無育兒經驗　她怒開轟

更多熱門

相關新聞

抓到就罰20萬！　農業部取消豬肉郵包「首次非故意免罰」

抓到就罰20萬！　農業部取消豬肉郵包「首次非故意免罰」

農業部今（13日）在行政院會中報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節」。為了防堵旅客違規將豬肉製品攜帶入境，農業部修改取消「首次非故意免罰」規定，自11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失「一律裁罰」，首次裁罰20萬元、第二次增加到100萬元。

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼　農業部：重罰移送檢調

關鍵字：

非洲豬瘟農業部陳駿季廚餘

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面