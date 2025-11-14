立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國土管理署南區都市基礎工程分署長（改制前內政部營建署南區工程處）吳瑞安涉嫌收受陳姓廠商賄款、餽贈100萬元，放水讓投標、工程抽查皆順利通過，橋頭地院一審依貪汙等罪嫌，判處吳3年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審判決。

判決指出，陳姓廠商因曾承攬前瞻計畫及生活圈計畫補助工程之設計監造案件，履約過程多有波折，為了讓驗收過程更順利，也方便往後投標順利，於是透過立委鄭天財前助理張騰龍牽線，在2020年餐敘時拿了10捆現金100萬元給吳瑞安，又送高價保健品，2023年間本案曝光後，吳與陳因涉嫌重大，一度遭羈押禁見。

▲國會助理張騰龍（戴口罩）替陳姓廠商牽線，賄賂吳瑞安。（圖／資料照）

2024年8月監察院審查，因吳涉嫌收賄，及紅麴約40瓶、蜆錠3,000顆至4,000顆、有機白蝦20箱（一箱4盒，共80盒）及水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元；又與利害關係人多次餐敘，有違公務員服務法、採購人員倫理準則、公務員廉政倫理規範等規定，通過監委林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

一審橋頭地院審酌吳身為前南工處處長卻收賄，破壞人民對公務機關執行職務公正性信賴，損及國家法益，考量3人坦承犯行，吳亦於偵查中主動交付犯罪所得，犯後態度良好，依職務上行為收受賄賂罪處3年8月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得100萬。

陳、張依共同犯非公務員對於公務員關於不違背職務上行為交付賄賂罪，各處6月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，張宣告緩刑4年，應向公庫交付15萬元，接受法治教育4場次。

其中，陳、張未上訴確定；吳瑞安則不服上訴，高雄高分院審理後，駁回吳的上訴，維持原審判決，全案仍可上訴。