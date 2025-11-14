　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

▲高雄高分院判處涉嫌協助淫保全囚禁少女的2名共犯徒刑（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國土管理署南區都市基礎工程分署長（改制前內政部營建署南區工程處）吳瑞安涉嫌收受陳姓廠商賄款、餽贈100萬元，放水讓投標、工程抽查皆順利通過，橋頭地院一審依貪汙等罪嫌，判處吳3年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審判決。

判決指出，陳姓廠商因曾承攬前瞻計畫及生活圈計畫補助工程之設計監造案件，履約過程多有波折，為了讓驗收過程更順利，也方便往後投標順利，於是透過立委鄭天財前助理張騰龍牽線，在2020年餐敘時拿了10捆現金100萬元給吳瑞安，又送高價保健品，2023年間本案曝光後，吳與陳因涉嫌重大，一度遭羈押禁見。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，立委執行長張騰龍。（圖／記者劉昌松攝）

▲國會助理張騰龍（戴口罩）替陳姓廠商牽線，賄賂吳瑞安。（圖／資料照）

2024年8月監察院審查，因吳涉嫌收賄，及紅麴約40瓶、蜆錠3,000顆至4,000顆、有機白蝦20箱（一箱4盒，共80盒）及水果禮盒，合計市價約18萬元至20萬元；又與利害關係人多次餐敘，有違公務員服務法、採購人員倫理準則、公務員廉政倫理規範等規定，通過監委林文程、蘇麗瓊、賴振昌提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

一審橋頭地院審酌吳身為前南工處處長卻收賄，破壞人民對公務機關執行職務公正性信賴，損及國家法益，考量3人坦承犯行，吳亦於偵查中主動交付犯罪所得，犯後態度良好，依職務上行為收受賄賂罪處3年8月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得100萬。

陳、張依共同犯非公務員對於公務員關於不違背職務上行為交付賄賂罪，各處6月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，張宣告緩刑4年，應向公庫交付15萬元，接受法治教育4場次。

其中，陳、張未上訴確定；吳瑞安則不服上訴，高雄高分院審理後，駁回吳的上訴，維持原審判決，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

彭華幹斥賣黃金果「坑觀光客」　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣

士林警破詐！朋友辦喪禮急用錢善良翁急匯錢　行員急喊卡救回3萬

快訊／台東知本平房大火！延燒「周邊6間房屋」　警消灑水灌救中

欠稅大戶假離婚藏2.5億！欠4千萬裝可憐每月只還5千...慘被管收

完美防水神話破滅！泉月樓行館是違建　縣府：若涉公安優先拆除

控呂秋遠懷孕歧視求償100萬　孩子的媽被譏「殘葉」再加碼50萬

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

彭華幹斥賣黃金果「坑觀光客」　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣

士林警破詐！朋友辦喪禮急用錢善良翁急匯錢　行員急喊卡救回3萬

快訊／台東知本平房大火！延燒「周邊6間房屋」　警消灑水灌救中

欠稅大戶假離婚藏2.5億！欠4千萬裝可憐每月只還5千...慘被管收

完美防水神話破滅！泉月樓行館是違建　縣府：若涉公安優先拆除

控呂秋遠懷孕歧視求償100萬　孩子的媽被譏「殘葉」再加碼50萬

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

寇乃馨親夫妻明算帳！　「3小時2100萬」跟黃國倫共創金流

伊能靜「聽兒子真情告白」淚崩：沒給完整家庭，但愛只會更多

黑豹旗／從領先被逆轉到延長再翻盤　成功商水氣走中山工商闖16強

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

巴黎街頭偶遇鄭芯恩！網友驚呼：「超美」竟是她為思薇爾拍大片

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

季報財報利多助攻　償債能力提升非投等債迎布局良機

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

《監所男子囚生記》　高顏值F6出道啦！

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

沒領重陽禮金嬤孤獨死　社工2周前曾訪視

通緝犯入監期滿要續押！北所「誤把人放了」：深表歉意

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

更多熱門

相關新聞

蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

民進黨立委沈伯洋近日遭中共立案調查，並揚言全球抓捕；不過，沈昨天（12日）現身德國聯邦議院門口，以台灣立委身分出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。對此，副總統蕭美琴13日分享沈伯洋的社群貼文表示，台灣人正直、勇敢，願為世界貢獻良善的力量，不會退縮、不會沉默。

被清大科法所拔掉教職？　翁曉玲：我分身乏術只是沒開課

被清大科法所拔掉教職？　翁曉玲：我分身乏術只是沒開課

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

嘉義縣長初選即將開打　蔡易餘參戰

嘉義縣長初選即將開打　蔡易餘參戰

毒雞蛋拖6天公布「慢半拍」　石崇良：查到哪公布到哪

毒雞蛋拖6天公布「慢半拍」　石崇良：查到哪公布到哪

關鍵字：

立委前助理牽線行賄國土署貪官代價

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面