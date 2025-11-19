鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

▲知名家電通路商在台南市善化區舉行「天空電器城」開工動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

看好南科園區快速發展所帶動的龐大消費潛力，知名家電通路商在台南市善化區舉行「天空電器城」開工動土典禮。此據點將整合高空情境展示、智慧倉儲與綠色物流，目標是打造南台灣家電供應鏈的新樞紐，搶攻南科周邊生活圈的家電市場商機。

小蔡電器董事長蔡在隆表示，善化鄰近南科，周邊重劃區人口持續移入，對家電形成強勁需求，是公司繼台中智慧物流中心後，布局全台服務網絡的關鍵一步。蔡在隆指出，「天空電器城」將是一座垂直整合的複合式廠房，頂樓規劃為情境式家電體驗空間，模擬真實居家場景，讓消費者能一站式購足；倉儲端則導入智慧化管理，運用銷售數據進行補貨預測，並優化揀貨動線，藉此提升物流效率、降低庫存風險。

▲蔡在隆指出，「天空電器城」將是一座垂直整合的複合式廠房，頂樓規劃為情境式家電體驗空間，模擬真實居家場景，讓消費者能一站式購足。（圖／記者游瓊華翻攝）



業者也強調，建案還導入永續經營思維，規劃屋頂太陽能發電、全棟LED照明及高效率空調系統，並建立完善的廢四機回收流程，以呼應政府2050淨零排放政策。

「天空電器城」完工後，預計將提供銷售、倉儲、物流、維修等多樣化的在地就業機會，並以台中、台南兩大據點為雙核心，串聯批發、零售與智慧物流三大業務，持續擴展版圖。