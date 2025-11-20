無聲殺手！44歲陸網紅「膽囊癌過世」　女兒嘆：才剛確診1個月

▲44歲陸網紅膽囊癌過世。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國湖北一名網紅「巧手花藝」日前傳出病逝消息，其女兒18日凌晨發文悼念，透露母親因罹患膽囊癌於當天離世，年僅44歲。令人唏噓的是，她自10月確診至病逝僅短短1個月，留下9歲幼子，24歲的大女兒仍在坐月子。

綜合陸媒報導，「巧手花藝」今年10月曾在影片中表示，自己「身上不疼不癢，只是查出幾個結節」，沒想到最終確診為膽囊癌且已多處擴散。她當時也提醒粉絲，不要長期積壓情緒，「有氣就發出來」，引發許多網友心疼。

報導指出，膽囊位於肝臟深處，早期腫瘤體積小、症狀不明顯，常被誤認為胃病或膽囊炎，僅有右上腹隱痛、飯後脹悶等輕微不適；但一旦出現明顯黃疸、體重快速下降或持續性疼痛時，往往已屬晚期。

專家表示，膽囊癌侵襲性高，易向肝臟、淋巴結擴散，晚期五年存活率僅約15%。該名網紅確診時已屬轉移階段，錯過手術時機，「膽囊癌如無聲殺手，往往意識到嚴重時，早已為時已晚。」

專家指出，膽囊癌相關風險因子包括肥胖、糖尿病、長期不吃早餐、高脂飲食及家族病史等，日常預防可從維持規律飲食做起，尤其早餐應攝取適量脂肪，如雞蛋、牛奶等，以促進膽汁排出、避免膽汁淤積，同時建議減少動物內臟、油炸食品攝入，多食用深色蔬菜，如綠葉菜、胡蘿蔔等，有助降低風險。

消息曝光後，大批網友在社群平台留言哀悼，同時提醒身邊親友重視腹部不適與健康檢查，避免延誤黃金治療時機。