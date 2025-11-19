2024藍白破局過來人　凌濤「鄭黃會」期許：農曆年前人選要出來

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）將舉辦高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神，國民黨副祕書長李哲華透露，兩黨交流關鍵是「平等」，今日兩黨主席首度見面，不會談到選舉細節。桃園市議員凌濤對此表示，希望農曆年前，不只人選要出來，還要送到兩黨的常會去核定。他也建議三件事情，包括一、哪一些縣市要藍白合作，先點出來；二、單一縣市長的民調機制怎麼做？還要是要用整合的？三、在多席次議員席次提名，不要各打各，要整合。

鄭麗文、黃國昌今日下午3時將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦「以行動顧台灣」主席高峰會談。國民黨副主席兼祕書長李乾龍、民眾黨祕書長周榆昨日前往新北市新莊凱悅嘉軒酒店場勘、溝通。藍白兩黨皆表示，「會有一個很好的開始」。

凌濤昨接受廣播節目《POP 大國民》訪問時表示，自己感觸很深，畢竟2024年，當時藍白最後無法合時他是在「海景第一排」，當時看到了所有的一切。

凌濤很感慨的說，「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」，才導致國民黨、民眾黨繼續在野，雖然已提出許多福國利民的政策，但仍然沒有拿回執政權。

凌濤對於「鄭黃會」也有許多的期許，希望農曆年前，不只人選要出來，還要送到兩黨的常會去核定，這是需要時間的，包括各黨內的醞釀、說明、讓支持者的資訊要充足，這樣才能避免外界見縫插針。