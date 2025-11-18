白恐受難者質疑：鄭麗文既祭拜匪諜　何不順勢拆掉蔣中正銅像？

▲519行動組合召開「正視白色恐怖史實—國民黨不是受害者，而是不認錯的加害者」。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前出席「馬場町白色恐怖秋季追思會」，祭拜「共諜」吳石挨轟。對此，長期關心轉型正義的《519行動組合》與綠委林楚茵、張雅琳聯合召開記者會，譴責國民黨至今不願面對自己的「加害者」角色，還不斷阻撓轉型正義的腳步。甚至企圖聯合中共的力量，成為雙重的加害者。

519行動組合提出3點訴求，第一，還原白恐歷史及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉；第二，修改紀念日及節日實施條例，恢復《519白色恐怖記憶日》；第三，加速推動相關條例，包括「轉型正義」三支箭，「加害者識別條例」、「司法不法及行政不法審查組織條例」、「不義遺址條例」。

519行動組合召集人王美琇表示，鄭麗文祭拜的「匪諜一號」吳石，不只是歷史也是現在進行式，共諜滲透全台，顯示中共的手已經伸入台灣，國民黨卻還敵我不分。國民黨不是受害者，而是白色恐怖的加害者，從1949年至1955年，就有一千餘人被判處死刑，20萬個家庭受到牽連，國民黨至今仍未道歉。

王美琇也說明，1950年代的白恐受害者的確有類似吳石的匪諜滲透，有許多年輕人被共產黨吸收是因為見證國民黨的二二八屠殺、貪污腐敗，但是有更多的年輕人是被無辜牽連，必須還原歷史真相。

王美琇表示，今年5月，國民黨在立院偷襲將「519白恐記憶日」從國定紀念日中移除，對於廣大受害者家屬是最大的侮辱，請民進黨務必再次提案讓「519白恐記憶日」重新被國家紀念。王美琇也警告國民黨「跟中共合作絕無好下場」，連獨裁者蔣經國都如此告誡，請國民黨人回去讀好黨史，不要重蹈覆轍！

林楚茵指出，鄭麗文上任後的一連串言行都在為加害者代言，日本高市首相挺台灣的言論被他們惡意扭曲，而且國民黨從來不肯認錯，現在還結合中國的力量霸凌台灣。「沉默是加害者（中共＋國民黨）最堅強的武器」，國民黨讓「519白恐記憶日」被消失，就是要讓台灣人對這段歷史沉默。

張雅琳說，國民黨當年以「清共」為名抓捕、殺害台灣人，最小的受害者年僅九歲，現在鄭麗文卻去祭拜吳石，做中共的同路人，這不是弔念而是顛倒是非。過去國民黨是白色恐怖的加害者，現在是推動轉型正義的阻撓者，年初立院審查「不義遺址條例」時，就遭遇國民黨的推擋。從白色恐怖到祭拜共諜，國民黨始終站在自己政治利益的一方，他們不僅阻擋轉型正義條例的推動，最近竟然還要修法癱瘓「黨產會」。

白色恐怖受難者呂昱表示，自己是曾經被判決無期徒刑，實際關押15年的政治受難者，馬場町是所有政治受難者都會去奠祭的地點，搞不懂為什麼鄭麗文要去那邊祭拜吳石，那邊是槍決地點，並沒有埋任何屍骨。呂昱也提醒，目前有部份50年代受難者的後代，正在逐批被中共吸收訓練，鄭麗文此次前往祭拜吳石，其中可能有所關聯。

呂昱提出質疑，鄭麗文上任後為什麼沒去祭拜「偉大」的蔣公，卻去祭拜曾被蔣介石認定的匪諜？顯然國民黨的是非黑白已經全然顛倒！呂昱也呼籲，既然新任黨主席都這麼瞧不起所謂的蔣公，中正紀念堂也沒有存在的必要，裡面的銅像應該可以順勢拆掉！

文史工作者《流麻溝15號》作者曹欽榮指出，近年隨著口述資料與檔案大量出土，研究1950代白恐受害者觀點，漸趨多樣化，國共內戰二元論，無法詮釋1950年代受害者多樣的歷史面貌。例如在《流麻溝十五號》電影裡，在監被關的政治犯，不論外省、本省籍，在綠島、安坑軍人監獄共被槍決29人，前後時間歷時8年(1953-1960)，這很難解釋學者所論1954年之後，「匪諜」已經被抓光光，這顯然是國民黨的宣傳手法。

民間於2023年開始推動「519白色恐怖記憶日」，2024內政部通過為只紀念不放假的記憶日。沒想到卻被缺乏歷史靈魂的國民黨在2025年國會偷襲移除。曹欽榮對此則批評，國民黨面對不遠的過去，濫用歷史，悖逆全球轉型正義追求歷史真相與正義的趨勢。另外，日前鄭麗文竟然去祭拜吳石，再次印證國民黨「惡行不改」！曹欽榮強調，國民黨以為選民無知，但真正無知的其實是國民黨自己，拜了一位要打倒國民黨的共諜。

最後，王美琇再次提醒國民黨，當年在中國失去政權是因為被共諜滲透才會敗逃台灣，徒子徒孫竟然忘記這個慘痛教訓，現在還想聯合中共的力量打敗民進黨。王美琇警告，中共想要利用藍白在台灣內部裂解台灣，複製「香港模式」一步一步併吞台灣，這是台灣目前最大的危機，國民黨必須看清楚這個歷史真相。