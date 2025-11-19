　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如喊話國民黨「該讓就讓」！李乾龍：藍白怎麼合、選民說了算

▲▼中國國民黨114年度中央評議委員會議-李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨副主席兼祕書長李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨中央委員蔡壁如近日接受專訪，點名新竹市、嘉義市等五大戰區，直言若民眾黨候選人不差，「國民黨該讓就讓」，此言一出引發藍營關注。對此，國民黨副主席李乾龍回應，2024藍白合未能成功相當可惜，但各方都記取教訓，希望2026地方選舉、甚至2028大選能有更多藍白合作的空間，而「誰讓誰」仍屬後話，重點是選舉會做通盤檢討。

李乾龍18日與民眾黨秘書長周榆修一同前往新北新莊場地進行19日藍白主席會面前的場勘，被問到蔡壁如的「讓位說」時，他強調選舉就是「選賢與能」，所有安排都以選民為主，「誰讓誰」不是黨說了算，而是人民決定。他也指出，從立法院合作到大罷免行動，都能看到藍白合作的可行性，19日會面將是2026、2028合作的「很好開始」。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

至於宜蘭縣長選戰，前民眾黨立委陳琬惠已啟動備戰，國民黨可能推吳宗憲。吳宗憲受訪時表示「誰讓誰不一定」，周榆修也認為確實如此。李乾龍聽聞媒體追問時略顯驚訝，但仍回應「是選民決定的」。他同時對民眾黨倡議的聯合政府表示，一旦國民黨能重返執政，相關議題仍有討論空間。

周榆修補充，藍白合作是許多台灣民眾的期待，未來將在既有基礎上持續前進。他再度重申民眾黨的核心立場：中華民國是國、台灣是家，維護主權與民主生活方式是兩黨共同的期盼，希望讓人民過好日子。

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

