政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文黃國昌今會談　陳學聖談「藍白合」高難度：很難沒有私心

▲▼民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文下午會談，將全程公開。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）將舉辦高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神，針對未來在野合作展開深度交流。國民黨前立委陳學聖對此直言，藍白要合，真的超高難度的難，「面對縣市長提名，很難沒有私心」，除了民調外，還要比政黨實力；他說，因此一定要以2028勝選為第一考量，想通了，很多事就好處理了。

陳學聖說，藍白合2026民代部份，沒什麼好談，是複數多席次選區，各黨一定各自提名，過往藍營也曾面對分裂，有國民黨、新黨、親民黨共存互戰過，就看候選人自己努力，所以民代部份沒什麼藍白好默契的；其次，藍白合面對縣市長提名，很難沒有私心，原是自己執政的縣市，即令像新竹市40多萬人口城市，現民眾黨執政，會讓嗎？若不讓，國民黨怎可能讓大10倍的400多萬人口新北市呢？

陳學聖指出，若要比誰候選人優秀，是只有比民調嗎？這點國民黨現任副主席兼秘書長李乾龍最清楚。2024總統大選，李乾龍力挺新北市長侯友宜，藍白要合，除了民調外，還要比政黨實力，看哪黨公職人員最多，基層實力最強？談到這點，藍白就談不下去了，因為沒得比，再多的堆疊善意，到關鍵要害，全部都破局了。

陳學聖認為，民眾黨的發展策略，很像當年修憲將總統大選由間接民選改為直接選舉，這變化之大，是李登輝和民進黨私下共謀，以致在國民大會大辯論時，馬英九還被蒙在鼓裡，仍力主間接選舉，最後火車轉彎被耍了。民進黨會改變主意，支持總統直選，是認為由地方包圍中央，要等到中央執政太遙遙無期。

陳學聖說，若只拚一席總統，當時看來要贏很難，但就如打梭哈，贏者全拿，機會更大，結果沒想到才第二次總統大選，因為藍營分裂，阿扁竟然就選上了總統。接下來就是分官封爵，位子多到民進黨的政治人物分不完，要和他黨借將，之後民進黨不斷從外界挖人，也從地方提拔人到中央磨練，慢慢成就了今天的版圖。

陳學聖認為，民眾黨要直取縣市長，擴大人才組編，和當年民進黨直攻總統有異曲同工之處，這也是2024柯文哲堅持不退讓，要選正的道理，是一樣的。因為還是那句話「贏者全拿」。

最後，陳學聖強調，各黨為自己政治未來，各有盤算，本就天經地義，所以要合，真的很難。唯一可合作的，就變成只有民進黨目前執政的縣市，但看來難贏，藍白爭議也不大，意義也就不大。常言，能捨方能得，但究竟誰該捨？又誰該得呢？經過2024的痛，藍白新的領導人會有新作風、新突破嗎？冀望今天有個好的開始。
 

