　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

▲▼Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

▲Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

記者葉國吏／綜合報導　

知名網路基礎設施公司Cloudflare今日稍早發生技術故障，導致全球數千名用戶無法使用社群平台X、人工智慧聊天機器人ChatGPT等多個熱門網路服務。該公司已迅速採取行動，恢復服務並澄清事件並非由惡意攻擊引發。

根據路透社報導，事件發生在美東時間清晨6點半左右，源自一個自動生成的設定檔。這份設定檔主要用於管理安全威脅，但因規模過於龐大，直接導致Cloudflare的某些流量處理系統無法正常運作。總部位於舊金山的Cloudflare也表示，雖然全球服務已陸續恢復，但部分使用者仍可能受到影響。

作為全球處理約五分之一網路流量的公司，Cloudflare負責加速網站及應用程式的運作，同時提供防禦流量暴增和網路攻擊的技術支持。針對這次故障，技術長柯奈特（Dane Knecht）透過社群平台X發表聲明，向受影響的客戶致歉。他直言，這次技術問題讓依賴Cloudflare服務的廣大用戶受挫，但目前問題已完全排除。

此外，法新社引用斷線追蹤網站Downdetector的數據指出，除了X和ChatGPT，部分Google服務及知名遊戲「英雄聯盟」（League of Legends）也出現連線不穩的情況。Cloudflare強調，這次事件沒有跡象顯示與網路攻擊或惡意行為有關，並承諾未來將加強技術監控，避免類似問題再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

南韓醫療人球悲劇！釜山市醫院全拒收　高中生搭救護車空等身亡

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

南韓醫療人球悲劇！釜山市醫院全拒收　高中生搭救護車空等身亡

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

沛綠雅氣泡礦泉水被控「不是天然」　法國法院將作出判決

川普又燒聲！怒罵某國「犯蠢重談貿易協議」　4度點名台灣搶晶片

劍橋辭典揭2025代表字「Parasocial」：迷戀網紅、AI成全球共感

環南市場爆危機！　自治會變相收「保護費」

楊宗緯回台養傷當社區主委！全家遭爆惡鄰「破壞公物、隨地便溺」

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

「蘋果病」最近很多　醫：從日本回來出現機會變高

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

明再探12℃　下波變天時間曝

2025秋冬麂皮包最熱門！CHANEL 25、Coach Tabby　精品到輕奢13款推薦

宋雨琦教阿信跳舞XD　邀他當舞蹈擔當(??)

國際熱門新聞

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

載剛果官員包機墜毀　瞬間起火畫面曝

日大臣：對中國過度依賴恐成經濟風險

英教會幼兒園禁唱Kpop獵魔女團

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

3P毒淫趴！泰7旬翁暴斃4小時才被發現

陸客開始退訂！　日本飯店、免稅業憂衝擊

更多熱門

相關新聞

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

網路公司Cloudflare發生技術故障問題，導致全球大規模當機，社群平台X、聊天機器人ChatGPT等網站也出現無法載入的情況。值得一提的是，當機狀況發生以後，Google熱搜關鍵字當中，立即出現一段「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」，搜尋次數更是已飆破5萬，顯見有許多人受到困擾。

即／Cloudflare找到故障！全球網站還在當機

即／Cloudflare找到故障！全球網站還在當機

快訊／Cloudflare異常波及普發現金登記！　數發部曝2招化解

快訊／Cloudflare異常波及普發現金登記！　數發部曝2招化解

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

塔利班五種語言官網突消失　原因尚待釐清

塔利班五種語言官網突消失　原因尚待釐清

關鍵字：

Cloudflare

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

北台灣急凍探15℃　今晚起迎最低溫

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

即／美股開盤全跌！台積電ADR挫逾2%

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

「暗黑版李珠珢」是她　韓E級女神還是大學生

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面