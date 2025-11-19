Cloudflare凌晨終於恢復服務　一度故障哀聲遍野

▲Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

記者葉國吏／綜合報導

知名網路基礎設施公司Cloudflare今日稍早發生技術故障，導致全球數千名用戶無法使用社群平台X、人工智慧聊天機器人ChatGPT等多個熱門網路服務。該公司已迅速採取行動，恢復服務並澄清事件並非由惡意攻擊引發。

根據路透社報導，事件發生在美東時間清晨6點半左右，源自一個自動生成的設定檔。這份設定檔主要用於管理安全威脅，但因規模過於龐大，直接導致Cloudflare的某些流量處理系統無法正常運作。總部位於舊金山的Cloudflare也表示，雖然全球服務已陸續恢復，但部分使用者仍可能受到影響。

作為全球處理約五分之一網路流量的公司，Cloudflare負責加速網站及應用程式的運作，同時提供防禦流量暴增和網路攻擊的技術支持。針對這次故障，技術長柯奈特（Dane Knecht）透過社群平台X發表聲明，向受影響的客戶致歉。他直言，這次技術問題讓依賴Cloudflare服務的廣大用戶受挫，但目前問題已完全排除。

此外，法新社引用斷線追蹤網站Downdetector的數據指出，除了X和ChatGPT，部分Google服務及知名遊戲「英雄聯盟」（League of Legends）也出現連線不穩的情況。Cloudflare強調，這次事件沒有跡象顯示與網路攻擊或惡意行為有關，並承諾未來將加強技術監控，避免類似問題再次發生。