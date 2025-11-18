　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ChatGPT大當機「這關鍵字」飆上熱搜！一票網友哀號：不能用了嗎

▲▼Cloudflare大當機以後，許多網友搜尋，導致關鍵字飆上熱搜。（圖／翻攝Google）

▲Cloudflare大當機以後，許多網友搜尋，導致關鍵字飆上熱搜。（圖／翻攝Google）

記者柯振中／綜合報導

網路公司Cloudflare發生技術故障問題，導致全球大規模當機，社群平台X、聊天機器人ChatGPT等網站也出現無法載入的情況。值得一提的是，當機狀況發生以後，Google熱搜關鍵字當中，立即出現一段「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」，搜尋次數更是已飆破5萬，顯見有許多人受到困擾。

據了解，Cloudflare是提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支持網站穩定、安全性，孰料台灣時間18日晚間突然發生大當機的情況。對此，該公司則表示，正在了解問題影響範圍，並且在積極排除中，若有最新資訊，會盡速公布。

事件發生後在社群軟體上引起極大討論，不少網友對此求救，「好奇問問，有人的ChatGPT完全不能用了嗎」、「我的ChatGPT炸掉了嗎？重開機也沒用。頁面一直出現『請解除封鎖…以繼續』」、「有人的電腦版ChatGPT突然說要解除封鎖，不然無法使用嗎」、「目前發生大當機，疑似cloudflare.com遭受網路攻擊。目前全球節點都掛掉，請各位稍微再等等吧…。」

▼Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

▲▼Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

而當機事件發生以後，不少網友將頁面提示「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」等文字丟上Google搜尋，因而導致這段文字瞬間成為關鍵字，搜尋量瞬間超過5萬，3個小時內成長率飆破1,000％。

至於為何會跳出這段關鍵字？根據《蘋果仁》報導，這是因為使用ChatGPT時，有部分網路流量需經過Cloudflare的驗證服務，來判斷是一般使用者或是機器人。

▼ChatGPT當機以後，許多網友點入網站，都會跳出「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」等關鍵字。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 。（圖／記者許力方攝）

不過因為Cloudflare發生全球性異常，導致驗證流程當機，ChatGPT拿不到通行證，最終只能跑出錯誤訊息。這並非網友將該驗證封鎖，而是驗證異常，才導致大家都被擋住。

 
11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外套穿上！番薯大變色北台灣急凍探15℃　「今晚起迎最低溫」

相關新聞

即／Cloudflare找到故障！全球網站還在當機

即／Cloudflare找到故障！全球網站還在當機

全球網站出現大規模當機，出現Cloudflare頁面存取問題等錯誤訊息，網路巨擘Cloudflare公司表示，已經確認問題，目前服務開始恢復，但用戶可能仍會看到「高於正常水平的錯誤率」。

快訊／Cloudflare異常波及普發現金登記！　數發部曝2招化解

快訊／Cloudflare異常波及普發現金登記！　數發部曝2招化解

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

阿里千問App公測挑戰ChatGPT 開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

阿里千問App公測挑戰ChatGPT 開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

日OL嫁ChatGPT男友　專家：AI精神病

日OL嫁ChatGPT男友　專家：AI精神病

Cloudflare當機ChatGPT熱搜解除封鎖

