ChatGPT大當機「這關鍵字」飆上熱搜！一票網友哀號：不能用了嗎

網路公司Cloudflare發生技術故障問題，導致全球大規模當機，社群平台X、聊天機器人ChatGPT等網站也出現無法載入的情況。值得一提的是，當機狀況發生以後，Google熱搜關鍵字當中，立即出現一段「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」，搜尋次數更是已飆破5萬，顯見有許多人受到困擾。

據了解，Cloudflare是提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支持網站穩定、安全性，孰料台灣時間18日晚間突然發生大當機的情況。對此，該公司則表示，正在了解問題影響範圍，並且在積極排除中，若有最新資訊，會盡速公布。

事件發生後在社群軟體上引起極大討論，不少網友對此求救，「好奇問問，有人的ChatGPT完全不能用了嗎」、「我的ChatGPT炸掉了嗎？重開機也沒用。頁面一直出現『請解除封鎖…以繼續』」、「有人的電腦版ChatGPT突然說要解除封鎖，不然無法使用嗎」、「目前發生大當機，疑似cloudflare.com遭受網路攻擊。目前全球節點都掛掉，請各位稍微再等等吧…。」

而當機事件發生以後，不少網友將頁面提示「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」等文字丟上Google搜尋，因而導致這段文字瞬間成為關鍵字，搜尋量瞬間超過5萬，3個小時內成長率飆破1,000％。

至於為何會跳出這段關鍵字？根據《蘋果仁》報導，這是因為使用ChatGPT時，有部分網路流量需經過Cloudflare的驗證服務，來判斷是一般使用者或是機器人。

不過因為Cloudflare發生全球性異常，導致驗證流程當機，ChatGPT拿不到通行證，最終只能跑出錯誤訊息。這並非網友將該驗證封鎖，而是驗證異常，才導致大家都被擋住。