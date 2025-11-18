快訊／Cloudflare公告「問題已查明」　全球網站還在當機

▲Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網路）



記者許力方／台北報導

全球網站出現大規模當機，出現Cloudflare頁面存取問題等錯誤訊息，網路巨擘Cloudflare公司表示，已經確認問題，目前服務開始恢復，但用戶可能仍會看到「高於正常水平的錯誤率」。

Cloudflare公司稍早更新故障修復狀態中寫道已注意到並正在調查一個可能影響多個客戶的問題，「我們正努力了解問題的全部影響並採取措施來減輕問題。」

台灣時間18日晚上這波故障影響了許多網站，包括X、ChatGPT、Spotify、英雄聯盟甚至連故障回報平台網Downdetector都被波及。受影響的網站可能會顯示「Cloudflare網路上的內部伺服器錯誤」訊息，並要求您「幾分鐘後再試一次」。

根據各國用戶回報，Downdetector顯示X、Spotify等網站正在恢復正常。Cloudflare稍早並在更新中證實「問題已被確定」，並正在修復中，目前Cloudflare已進行了一些修改，使Cloudflare Access和WARP得以恢復。Access和WARP用戶的錯誤率已恢復至事故前水平。

▼Cloudflare公告問題已查明。圖／翻攝Cloudflare網站）

