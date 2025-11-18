　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／Cloudflare公告「問題已查明」　全球網站還在當機

▲▼Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網站）

▲Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝網路）

記者許力方／台北報導

全球網站出現大規模當機，出現Cloudflare頁面存取問題等錯誤訊息，網路巨擘Cloudflare公司表示，已經確認問題，目前服務開始恢復，但用戶可能仍會看到「高於正常水平的錯誤率」。

Cloudflare公司稍早更新故障修復狀態中寫道已注意到並正在調查一個可能影響多個客戶的問題，「我們正努力了解問題的全部影響並採取措施來減輕問題。」

台灣時間18日晚上這波故障影響了許多網站，包括X、ChatGPT、Spotify、英雄聯盟甚至連故障回報平台網Downdetector都被波及。受影響的網站可能會顯示「Cloudflare網路上的內部伺服器錯誤」訊息，並要求您「幾分鐘後再試一次」。

根據各國用戶回報，Downdetector顯示X、Spotify等網站正在恢復正常。Cloudflare稍早並在更新中證實「問題已被確定」，並正在修復中，目前Cloudflare已進行了一些修改，使Cloudflare Access和WARP得以恢復。Access和WARP用戶的錯誤率已恢復至事故前水平。

▼Cloudflare公告問題已查明。圖／翻攝Cloudflare網站）

▲▼Cloudflare故障造成全球網站大當機。（圖／翻攝Cloudflare網站）

11/16 全台詐欺最新數據

數位發展部今（18）日表示，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟之情形。數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。

阿里千問App公測挑戰ChatGPT 開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

日OL嫁ChatGPT男友　專家：AI精神病

